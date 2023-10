Annemarie uit Egem (Pittem) vecht tegen kanker en vierde nu al met zielsgenoten Kerstmis, misschien haar laatste ooit: “Ik ben enorm dankbaar”

Zaterdag 28 oktober pakte Annemarie van Tilburg al uit met haar vroege ‘Christmas Party’. De uit Nederland afkomstige dame is verzot op Kerstmis, haar huis in de Drogenbroodstraat in Egem heeft ze ook al een tijdje helemaal versierd. Een 50-tal zielsgenoten kregen de kans om al die feeërieke versiering te komen bekijken en mee te genieten van de kerstsfeer.

Annemarie voert niet enkel de strijd tegen haar ziekte, ook financieel is het daardoor niet altijd makkelijk. Maar ze kreeg ook de steun van heel wat mensen uit het sympathieke Egem. Slager Patrick Neirynck kwam er gratis met zijn foodtruck lekkers aanbieden, ook van de Bakkerie in Wingene kwam een lekker hapje en om de sfeer er extra in te brengen kwam het Egems koor met een delegatie.

Kerstliedjes

Bertrand Vergote, Misef Maes, Karoline Vermeersch, Peter Vanwalleghem en Chantal Schellinck zongen onder meer Adeste Fideles, We wish you a merry christmas, A Christmas Festival en Jingle Bells. “Dat zijn supercadeaus van telkens topmensen. Ik ben zo dankbaar”, zegt Annemarie.

Iedereen zag er ook op zijn ‘kerstbest’ uit, haar echtgenoot kroop in het pak van de kerstman en Annemarie zorgde ook voor een leuk presentje. Zo zullen de aanwezigen, net als Annemarie overigens, deze avond nooit vergeten.