Annemarie start opmerkelijke crowdfunding: “Ik wil nog één keer kerst vieren, met alles erop en eraan”

Of Annemarie van Tilburg (52) dit jaar nog kerstmis haalt, daar durft ze haar hand niet voor in het vuur steken, want ze lijdt aan kanker. De ingeweken Nederlandse is verzot op de kerstsfeer en heeft nog één grote wens. Ze hoopt nog één keer voluit kerst te kunnen vieren. “Ik steek alweer vol ideeën en wil in september ons huis inrichten met kersttaferelen.” Om dat mogelijk te maken, is ze een crowdfunding gestart.

Annemarie van Tilburg kun je misschien kennen van ‘Mijn Beste Kerst Ooit’, het VTM-programma waar ze eind dit jaar opdook met haar schoondochter Talitha Van Meenen. Annemarie kwam 17 jaar geleden in West-Vlaanderen terecht door de professionele activiteiten van haar man. Na zestien jaar in Wingene gewoond te hebben, huist ze nu al een jaar in Egem.

De Noord-Brabantse is ook recht voor de raap. “Hé, we hebben hetzelfde kapsel”, wijst ze naar onze kaal geschoren knikker. Terwijl wij ervoor kiezen, is dat bij Annemarie niet het geval. “Het begon met een gezwelletje in mijn arm. Ik dacht dat het gewoon een vetbolletje was. Dat werd verwijderd, maar de dokter had nog slechter het nieuws. Het ging om een tumor. Er waren ook uitzaaiingen naar lever, longen, borstbeen, het bot…”

Ook financieel moeilijk

“Ik ben bereid om te vechten en ben van nature een positief ingesteld persoon. Maar als je ziek bent, word je twee keer gestraft. Er is niet alleen die ziekte, ook financieel krijg je het almaar moeilijker. Je moet van een uitkering leven en de rekeningen blijven maar in de bus vallen. Mijn man kan ook niet meer doen dan verder werken natuurlijk”, zeg ze.

“In het UZ Gent wil ik wat kerstsfeer binnen brengen op de tienerafdeling”

Zelf was Annemarie aan de slag als kok en poetshulp aan huis, nu zit ze tussen de chemokuren in thuis. “Het is best pittig. Na zo’n sessie voel je je ook ellendig, er zijn betere dagen, maar dat worden er steeds minder.”

Annemarie groeide niet op in een warm nest. “Ik heb een zes jaar jongere broer en voor hem maakte ik het altijd gezellig met kerst, dat is iets wat ik blijf koesteren. Ieder jaar spaarde ik om wat kerstspullen te kunnen kopen. Ik tracht ook een inspiratiebron te zijn, zowat 2.000 mensen volgen mijn Facebookpagina Christmas Decorations Annabella’s. Daar rep ik met geen woord over mijn ziekte. Kerstmis moet sfeer en gezelligheid uitstralen, daar wil ik mijn ziekte niet bij betrekken.”

Het was artiest Lieven Barbier uit Aalter die Annemarie op het idee bracht een crowdfunding te organiseren. “Ik ben daar niet zo goed in thuis. Lieven, die onder zijn artiestennaam Brush Hour werkt, kwam hier een muurschildering maken. Jawel, in het teken van kerstmis. We zijn ondertussen vrienden geworden.”

Decoratie met een twist

Lieven zal zijn artistieke talenten mee inzetten om geld in het laatje te brengen. Annemarie hoopt zo wat financiële ademruimte te krijgen om nog eens echt uit te pakken. “Ik zou graag in september mijn woning helemaal inrichten in kerstsfeer, ik heb al een viertal thema’s in mijn hoofd. Dat zal ik dan uiteraard ook weer delen op mijn Facebookpagina.”

“Ik zou ook voor één dag de deuren openzetten voor iedereen die mij gesteund heeft. Want eerlijk: er zijn al wat maskers afgevallen. Mensen van wie je denkt dat je op hen kunt rekenen en plots niet meer thuis geven. Daar tegenover heb je anderen die het zelf niet makkelijk hebben, maar die je wel onvoorwaardelijk steunen. In UZ Gent is Lore Lapeire mijn dokter, de oncologe is een echte topmadam. Ik beloofde ook al om daar de tienerafdeling een kersttintje te geven. Ik bewandel daarbij meestal niet de geijkte paden, ik geef graag een twist aan mijn kerstdecoratie.”

Slaap niet vatten

Annemarie ziet de crowdfunding als haar laatste strohalm. “Voor ons gezin is het niet makkelijk. Mijn zoon (27) fladdert straks de ouderlijke woning uit, maar mijn ziekte weegt natuurlijk ook op ons gezin. Ik kan vaak ’s nachts de slaap niet vatten, omdat er ook een financiële molensteen rond je nek hangt. Hopelijk kan ik dus nog één keer kerstmis vieren, al zal het misschien niet in december zijn. Misschien haal ik 2024 nog, misschien ook niet. Maar ik hoop dat ik voor altijd wat gezelligheid in het leven van de mensen kan brengen. Daarom wil ik dus nog één keer uitpakken en dat met iedereen delen.”