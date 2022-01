Annelies start in Aarsele tweede afdeling kinderdagverblijf in zelfde straat

In september ging Annelies Dujardin (45) uit Aarsele van start met een eigen kinderdagverblijf. Intussen is de eerste uitbreiding al een feit. Annelies en Co zal straks 40 kindjes opvangen.

Annelies Dujardin (45) is niet nieuw in de wereld van de kinderopvang. Ze was 25 jaar onthaalouder in loondienst, maar startte in september als zelfstandige. “Toen ik begon als onthaalouder, waren we met z’n dertienen in Aarsele. Uiteindelijk bleef ik alleen over. Ik merkte een steeds grotere nood aan opvangplaatsen, maar ik kon slechts 18 plaatsen aanbieden. Nu, met mijn eigen kinderopvang, kunnen we wél uitbreiden.” Oorspronkelijk ving Annelies in haar kinderdagverblijf Annelies en Co 22 kindjes op, intussen zijn er nog plaatsen voor 18 extra kinderen goedgekeurd. “We vonden gelukkig een huis in dezelfde straat dat te koop stond, en waar we meteen met nieuwe leefgroepen aan de slag konden. Nu plannen we nog verbouwingen in het huis, om op termijn nóg een leefgroep op te starten.”

Vijf begeleiders

Dat is hoognodig, want de 40 bestaande plaatsen zijn nu al allemaal ingevuld, tot september. “We vangen kindjes op uit Aarsele, maar ook uit Kanegem, Tielt, Dentergem, Gottem en Schuiferskapelle. Momenteel staan er vijf kinderbegeleiders in de verschillende leefgroepen, met mijn mama Linda die fungeert als vrijwilliger. Ze is zelf jarenlang onthaalouder geweest, dus ze beschikt over alle nodige attesten en diploma’s. Ook mijn jongste zoon is intussen als kinderbegeleider gestart. Hij is geboren in de opvang. Het werd hem al snel duidelijk dat het zijn roeping was.”

Beide huizen bevinden zich ‘op den buiten’, tussen het groen en de dieren

Ondanks de grootte van het kinderdagverblijf, wil Annelies het toch familiaal houden. “Iedereen moet zich hier thuis kunnen voelen. De kinderen worden ook niet per leeftijd ingedeeld, maar zitten door elkaar. Zo kunnen de jongsten leren van de oudere kinderen. Denk dan bijvoorbeeld aan op het potje gaan. Per leefgroep zijn er acht kindjes.” Daarnaast zet Annelies in op de natuur. “De visie van Annelies en Co is dat de natuur een belangrijk element is in het leven van de kinderen. Beide huizen bevinden zich op den buiten, tussen het groen en de dieren. Onze zorgboerderij ligt immers tussen de twee locaties.” (LDW)

Meer informatie over Annelies en Co is te verkrijgen via kinderopvanganneliesenlinda@blogspot.be. Het kinderdagverblijf is gelegen in de Karmstraat.