Annelies Meseure gaat mee op zoek naar de beste hutsepot in Roeselare

Van 30 oktober tot 5 november is er de Week van de Smaak. Net als vorig jaar gaat Roeselare op zoek naar de Smaakmaker #VANRSL. De winnaar van vorig jaar, Annelies Meseure, bepaalt mee wie de beste hutsepot van de stad maakt.

“Ik heb enorm genoten van het voorbije jaar als Smaakmaker #VANRSL”, steekt Annelies Meseure van wal. “Ik werd uitgenodigd op leuke evenementen zoals Hoera Horeca in de Paterskerk waar ik mijn stoofvlees mocht presenteren aan de Roeselaarse horeca. Ik heb nieuwe mensen leren kennen, de mensen spreken me aan en vragen mijn stoofvleesrecept, ik kwam in de media met interviews en in het boekje van de stad Roeselare. Stuk voor stuk aangename ervaringen en een hele eer als hobbykok.”

“Toen ik hoorde dat men dit jaar op zoek gaat naar de beste hutsepot was ik meteen verkocht. Als echte Bourgondiër is dit een van mijn favoriete gerechten. Indien ik niet in de jury zou zitten, nam ik allicht zelf deel. Ik weet perfect welk recept ik zou nemen om iedereen te overtuigen. Mijn man zegt zelfs dat ik waarschijnlijk als winnaar uit de bus zou komen. Hij is verzot op mijn hutsepot.” (lacht)

Structuur en kruiding

“In een goede hutsepot moet je alle groenten zeer goed smaken, de hutsepot moet bereid zijn met vlees in, een beetje mosterd erin en dan efkes duwen dat de grootste stukken weg zijn maar niet helemaal mixen tot het pap is. Ik zal er zeker op letten dat de kandidaten bepaalde soorten vlees gebruiken, neen, poten en oren moeten ze niet gebruiken, dat doe ik ook niet.”

“Poten en oren moeten ze niet gebruiken, dat doe ik ook niet”

“De structuur van de hutsepot is ook zeer belangrijk voor mij net als de kruiding van het gerecht. En ik zal ook oog hebben voor de presentatie. Ik weet dat je niet zo heel veel mogelijkheden hebt om hutsepot te presenteren maar het kan toch op een verfijnde manier gebeuren zonder dat je alles gewoon op het bord kwakt.”

“Neen, ik ken nog geen mensen die zich hebben ingeschreven maar ik verwacht wel dat er meer kandidaten zullen zijn dan vorig jaar. Toen waren er 25 inzendingen maar het was dan ook de eerste keer. Nu is de wedstrijd al bekender en zal de koudwatervrees wel weg zijn. Ik ben benieuwd”, besluit Annelies.

Inschrijven kan via www.visitroeselare.be