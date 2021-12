Annelies en Virgil heropenen tweede FitStudio in Waregem

Na de lockdown en een eerste testperiode afgelopen zomer, organiseerden Annelies Valepyn en Virgil Ergo een feestelijke opening van hun tweede FitStudio. Het nieuwe sportcentrum bevindt zich in hartje Waregem.

Het koppel baat al enkele jaren een FitStudio uit in de Liebaardstraat in Desselgem. De opening van hun tweede vestiging in Waregem was gepland voor 2 januari, maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. “We hadden het huurcontract reeds getekend in oktober 2020, niet veel later ging het land opnieuw in lockdown en moest de ganse sportsector op slot”, vertelt Annelies.

In juni konden ze eindelijk van start gaan. Omdat er toen heel wat maatregelen van kracht waren, was een officiële opening niet mogelijk. “Op die manier voelde het aan als een valse start. Maar we zien de voorbije zomer als een testperiode. Nadien hebben we beslist om onze nieuwe studio in het laatste weekend van november feestelijk te openen met gratis workshops en sportsessies, gezonde hapjes en een rondleiding door ons gebouw.”

De twee blijven vooral werkzaam in Desselgem. Waregemnaar en ex-voetbalprof Maxime Gunst wordt studiomanager in de Holstraat. Hij zal de dagelijkse leiding voor zijn rekening nemen. “Begin dit jaar ben ik wegens blessureleed moeten stoppen met voetballen. Toen er een vacature vrijkwam, heb ik niet getwijfeld.”

Winkel met gezonde voeding

De volgende maanden komen er een aantal medewerkers bij, zowel voor het sportieve als voor het commerciële luik van de vestiging. Naast verschillende sportruimtes, is er vooraan in het gebouw een Fit Shop ingericht. Met een aanbod van diverse producten willen ze het belang van gezonde voeding verduidelijken.

“We willen van ons centrum een nieuwe hotspot maken waar men aan de gezondheid kan werken”, zegt Virgil. “Onze missie is om iedereen persoonlijk te begeleiden en te motiveren om de beste versie van zichzelf te worden. We doen dit met een ideale balans tussen beweging en gezonde voeding in combinatie met een hoge fun factor.” (LV)