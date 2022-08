Annelien Reynaert en Oxana Demeulemeester bieden gratis work-outs aan: “Mensen met plezier doen bewegen”

Annelien Reynaert en Oxana Demeulemeester willen Roeselare in beweging brengen. Ze doen dat door gratis work-outs aan te bieden. Het begon voor hen in Bissegem, maar door het grote succes en de vraag van heel wat Roeselarenaren, besloten de twee om hun concept ook naar de Rodenbachstad te brengen.

“Ons doel is om op een plezierige manier mensen te laten bewegen. Gezondheid start met zelfzorg en dat willen we laten blijken vanuit onze work-outs”, vertellen Annelien Reynaert (29) uit Heule en Oxana Demeulemeester (22) uit Gullegem.

“We maken het toegankelijk voor zowel jong als oud, sportief als niet sportief. Iedereen is in de mogelijkheid om mee te volgen. We merken ook door de stijgende prijzen van fitness, voeding enzovoort dat sporten vaak achterwege wordt gelaten. Daarom bieden wij onze work-outs gratis aan.”

“We zijn dit initiatief samen gestart vanuit het Funteam uit Bissegem. Daar werden we al langer ondersteund en begeleiden we op vandaag al meerdere mensen naar een gezonde en sportieve levensstijl. Toen we de vraag kregen van enkele inwoners uit Roeselare om onze work-outs ook naar hier te brengen, twijfelden we geen seconde.”

Annelien: “Zelf ben ik ook twee jaar geleden moeder geworden van een fantastische dochter. Ik merkte toen ook dat beweging vaak achterwege bleef. Voor mijn dochter startte ik opnieuw met bewegen en dit zette zich al snel om in meer energie. Dit wil ik ook delen met de inwoners van Roeselare.”

Communitygevoel

“Enkele inwoners van Roeselare spraken ons aan om ook in Roeselare gratis work-outs te voorzien. Aangezien we in Bissegem op heel veel enthousiasme kunnen rekenen, twijfelden we geen seconde.”

“Onze liefde voor sport groeit elke dag meer en meer, we voelen dan ook dat we dit kunnen delen met de rest. Het zorgt ook voor een communitygevoel. Een plaats waar mensen zich comfortabel kunnen voelen naar sporten toe, alsook naar vragen toe. Deze sfeer willen we voor iedereen toegankelijk maken.”

Het wordt een totaalconcept met fun als centraal woord

Annelien en Oxana staan er niet volledig alleen voor met dit initiatief. “Op vandaag doe ik dit samen met Oxana Demeulemeester”, vertelt Annelien. “Zij zal ook telkens een deel van de training voorzien met mij. Het doel is dus om de vaste waarden te worden tijdens de training en elkaar ook te ondersteunen. Daarnaast kunnen we ook rekenen op de steun van het Funteam uit Bissegem.”

“Sowieso komen we elke week op een vaste dag samen. We bieden een full body work-out aan. Met andere woorden gaan we zo goed als elke spiergroep gaan gebruiken in ons lichaam, dit zowel spierverstevigend als naar vetverbranding toe.”

Mensen helpen

“Aangezien we het voor iedereen toegankelijk willen maken, bieden we ook telkens een oefening op maat aan. Mensen kunnen nadien nog bij ons terecht voor extra informatie omtrent voeding of eventueel extra oefeningen tijdens de week. Het wordt een totaalconcept met fun als centraal woord.”

“We doen dit vanuit onze eigen insteek om mensen te helpen. Zowel mezelf als Oxana werden door de community in Bissegem heel goed onthaald en geholpen. De bedoeling is om de work-outs volledig gratis te behouden en open te houden voor iedereen. Gezondheid is heel erg belangrijk en is onbetaalbaar. We merken op vandaag enorm veel respect en vertrouwen vanuit de groep waar we reeds training aan geven. We stoppen er tijd en energie in, maar geven ook energie aan de mensen. Hierdoor voelen we ons nog beter dan voordien.”

“Wanneer we toch sporten, kunnen we evengoed onze energie met anderen delen”, gaat Annelien verder. “Daarnaast hebben we ook een aspect rond voeding. Mensen kunnen op eigen initiatief bij ons navragen hoe we hen daar eventueel verder in kunnen begeleiden.”

Toekomstplannen

“Dat we na Bissegem in Roeselare aan de slag gaan, is een tweede stap van een veel groter plan. Onze doelstelling is om zoveel mogelijk mensen te helpen, waar dan ook. De cijfers van burn-outs en obesitas zijn enkel in een stijgende lijn aan het gaan. Als we kijken naar de vooruitzichten in 2025, zullen er nog meer mensen zich niet meer goed in hun vel voelen. Dit laatste hebben we beiden ooit gevoeld en is niet fijn voor de toekomstige jeugd of ouderen. Als we hier dan ons steentje kunnen bijdragen en mensen een energieboost kunnen geven of hun sport op een leuke manier laten leren kennen, dan zijn wij in ons opzet geslaagd. We kunnen de wereld niet veranderen, maar we kunnen wel een deeltje van verandering zijn”, besluit Annelien. (RV)

Afspraak elke woensdagavond om 19.30 uur op de Trax-site.