Annelien Jonckheere gaat mee op zoek naar gelukkig leven: “Veel mensen zijn echt op zoek naar zichzelf”

Annelien Jonckheere (42) van Indigo leidt in Koekelare een groepspraktijk waar kinderen en volwassenen, met of zonder beperking, begeleid worden in hun innerlijke denkprocessen rond zichzelf en de wereld. Samen met professor Lieven Annemans gaat zij op zoek naar de geheimen van een gelukkig leven.

“In onze praktijk proberen wij na te gaan hoe mensen denken over zichzelf en over anderen, en welke impact dit heeft op hun omgaan met zichzelf en met anderen, met (hun) kinderen. Maar ook hoe we uit iedereen het beste kunnen halen. Iedereen heeft talenten en die proberen we naar boven te halen”, steekt Annelien Jonckheere van wal.

Op vandaag is Indigo een groepspraktijk die bestaat uit een team van zes personen. Naast Annelien zelf maken ook Eva, Amy, Karen, Tom en Linde als experts deel uit van de praktijk. Maité en Lobke nemen de administratie voor hun rekening.

Bewuster leven

“We merken in de praktijk dat het geen gemakkelijke tijden zijn. Sinds corona is het leven precies moeilijker geworden voor de mensen. We worden geconfronteerd met veel nieuwe dingen, plotse veranderingen, plotse verliezen. Veel mensen zijn beginnen nadenken, worden bewuster van bepaalde zaken in hun leven. Ik merk ook vaak minder verdraagzaamheid en een verminderde weerstand, zowel lichamelijk als mentaal”, benadrukt Annelien.

“Sinds corona is het leven precies moeilijker voor de mensen”

“Mensen zijn echt op zoek naar zichzelf. Wat daarbij vooral belangrijk is dat we proberen bewust te worden van waar we mee bezig zijn, waar we ons goed en minder goed bij voelen, wat we willen behouden en waaraan we willen werken. Of we wat doorzettingsvermogen aan de dag willen brengen of willen opgeven.”

Op 2 maart komt professor Lieven Annemans spreken in de Balluchon over zijn boek ‘Het ABC van gelukkig zijn’. “Professor Annemans is een geanimeerde spreker, een eminentie in zijn vak. Geluk is voor iedereen anders. De vraag is: hoe kan je je gelukkig voelen? Daarrond krijgen we concrete handvaten aangereikt op die avond”, besluit Annelien Jonckheere.

(Eric Vanhooren)

Kaarten voor deze lezing op 2 maart in de Balluchon, Moerestraat 19, zijn te koop aan 14,99 euro via https://www.ticketwinkel.be/Event/Details/het-abc-van-gelukkig-zijn