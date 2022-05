Annelien is het nieuwe gezicht van de bib in Rollegem

Sinds het begin van dit jaar is Annelien Vanessche (34) uit Rollegem de nieuwe bibliothecaris in Rollegem. Annelien is naast haar werk in de buurtbib ook achter de schermen bezig met leesbevordering en educatie.

Annelien woont met haar partner Sven Desmet en dochtertje Emma in Rollegem. “Ik kom hier al in de bibliotheek van toen ik kind was, want toen woonde ik ook in Rollegem.” Annelien studeerde vertaler-tolk Engels-Nederlands en Turks en volgde daarna een postgraduaat bibliotheekopleiding. “Als kind was het al een droom om in een bibliotheek te werken!”

Annelien leest heel veel en is vrijwilliger voor de organisatie Iedereen Leest. Ze is ook selectielezer voor de leesjury voor boeken voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar. “Doorheen het jaar lezen we zoveel mogelijk van wat er allemaal uitkomt.”

Annelien leest ook voor Boekenzoeker.be, waar ze recenseert. Ze begon bijna vier jaar geleden te werken voor de bibliotheek in Kortrijk. Op maandag, dinsdag, donderdagvoormiddag en vrijdag werkt Annelien in de bib in Kortrijk. Op woensdagnamiddag en op zaterdagvoormiddag werkt ze in de buurtbib van Rollegem. Op donderdagnamiddag ben ik om de 4 à 5 weken ook in Rollegem als klassen van de plaatselijke school komen. Ik startte hier in januari toen Griet Van Nieuwenhove met pensioen ging.”

Annelien is naast haar werk in de buurtbib van Rollegem ook achter de schermen bezig met leesbevordering en educatie. Met een aantal collega’s organiseert Annelien ook de jeugdboekenmaand in maart en de voorleesweek in november en ze helpt mee de leesjury organiseren.

Service

De openingsuren van de Rollegemse bibliotheek waren een tijdje het punt van discussie. Enkele verenigingen en buurtbewoners voerden actie om de bib op zaterdag weer te openen. Dat is nu het geval van 10 tot 12 uur. “Mensen kunnen hier naast de service van de bibliotheek ook genieten van een aantal dienstverleningen van de stad. Het is een soort uitwisseling met het OC en dat verloopt goed.”

(EDB)