Anneke Depuydt woont en werkt als stewardess in Dubai: “Maar Roeselare blijft mijn thuis”

Anneke Depuydt (26) wist als klein meisje al dat ze op een vliegtuig wilde werken. Na vier jaar stewardess bij TUI te zijn geweest, maakt ze nu deel uit van de vliegtuigmaatschappij Emirates. Daarvoor moest ze wel naar Dubai verhuizen, maar dat is geen enkel probleem voor deze wereldreiziger.

Anneke Depuydt (26) is geboren in Roeselare, maar groeide op in Klerken. Toch is Roeselare haar thuisstad geworden. “In het middelbaar ging ik naar de Burgerschool en ik had in Roeselare mijn sociaal leven. Ik heb twee jaar geleden in het Noordhof zelfs een flat gekocht. Ja, ik ben graag Roeselarenaar en voel me hier echt thuis.”

Alhoewel thuis voor Anneke een vreemd begrip is want ze reist voor haar job de wereld rond. “Als klein meisje droomde ik al van een job in de luchtvaart. Mijn mama is van Thailand afkomstig en wanneer ik met papa en mama naar Thailand reisde, was dat voor mij telkens een feest op het vliegtuig. Na mijn middelbaar heb ik dan ook toerisme gevolgd in Brugge maar toch met de idee in het achterhoofd om een job te vinden in de luchtvaartsector.”

“Ik heb dan het geluk gehad om aan de slag te kunnen als stewardess bij TUI en ik kon dat vier jaar doen. Het was ongelooflijk leuk: een prachtmaatschappij met een schitterende ambiance en ontzettend toffe collega’s. Maar corona veranderde alles: de luchtvaartsector viel stil en ik verloor mijn job. Ik heb dan een tijdje in een hotel in Brugge gewerkt maar ik miste het vliegen te veel. Op een bepaald ogenblik las ik dat Emirates nieuwe crew members zocht omdat de sector opnieuw aantrok en ik besloot mijn kans te wagen.”

Pittig maar leerrijk

“Ik kon geen van mijn vroegere vaardigheden als stewardess inroepen om de studieperiode te verkorten omdat ik solliciteerde bij een luchtvaartmaatschappij die buiten Europa is gevestigd. Ik moest dus de volledige opleidingsprocedure doorlopen. Ja, dat was best pittig maar ook heel leerrijk. Ik leerde werken op zowel Boeing als Airbus en in de intensieve opleidingsperiode leerde ik brandjes aan boord blussen, kinderen mee helpen geboren worden, ehbo, mensen evacueren, gewelddadige passagiers kalmeren en indien nodig overmeesteren. Bovendien moeten we bij Emirates ook alles kennen van de catering die de passagiers aan boord kunnen kiezen. Onze job is echt veel meer dan enkel koffie inschenken en een maaltijd serveren.”

“Het was een intensieve opleiding en ook soms stressvol. Iedere dag kreeg je wel van een of ander onderdeel examen en je moest steeds 80 procent halen. Lukte dit niet, dan mocht je eenmalig herkansen en als het dan nog niet lukte, stopt de opleiding definitief.”

Anneke Depuydt woont sinds zes maanden in Dubai, ze deelt er een appartement met drie collega’s. (gf)

“We hebben ook een specifieke training van twee weken gekregen over hoe we ons mooi moeten opmaken, hoe we onze nagels moeten verzorgen en ons haar opsteken. Als ik op de luchthaven rondloop in mijn Emirates-uniform ben ik trots, ja. Ik steek dat niet onder stoelen of banken. Bij Emirates ligt de lat hoog en iedereen in het wereldje weet dat. Het beige van ons uniform beklemtoont het zand van de woestijn en de zeven plooien in onze sjaals staan symbool voor de zeven emiraten van Emirates.”

Fitness en zwembad

“Je moet er inderdaad wat voor over hebben om je droom bij Emirates te verwezenlijken want je moet verhuizen naar Dubai. Ik woon er nu een half jaar en het valt mee. Emirates stelt hun crew members een flat ter beschikking in een modern complex. Wij wonen met drie meisjes in onze flat, een Servische collega, een Italiaanse collega en ikzelf. We hebben een eigen slaapkamer en badkamer en delen de woonkamer en de keuken. In het gebouw is er voor ons ook een fitness en een zwembad. Wanneer ik nu in de flat ben, kom ik niet veel buiten. In de zomer klimt het kwik makkelijk tot boven de 40 graden en is het te warm. We hebben één keer regen gehad in een half jaar tijd. Ja, ik ben blij als het winter is (lacht).”

“Vorige week had ik de vlucht Dubai-Brussel en waren er twee nachten lay over (rust ter plaatse, red.) voorzien. Wanneer we geland waren, heb ik onmiddellijk de trein naar mijn flat in Roeselare genomen. Ik ben een dag op stap geweest met mijn vriendinnen en de tweede dag ben ik gaan eten met mijn papa. Dat was leuk en die afwisseling maakt mijn job ook zo boeiend.”

“Neem nu de periode na die twee nachten België. Op woensdagavond ben ik van Brussel naar Dubai gevlogen, donderdag en vrijdag kreeg ik rust want vrijdagnacht vloog ik van Dubai naar India. Daar bleven we 24 uur en ik heb genoten van de roomservice en de massages van het hotel. Ik ben in slaap gevallen en kwam om twee uur ’s nachts wakker. Ik ben een uurtje naar de fitness geweest en heb me klaargemaakt om op zondagmorgen te vertrekken met de vlucht naar Dubai. Zondagnamiddag, maandag, dinsdag en woensdag kreeg ik opnieuw rust want donderdag stond er een vlucht van vijftien uren naar Boston op het programma. Je mag bovendien niet vergeten dat wij al ettelijke uren vooraf op de luchthaven moeten zijn. Gelukkig kunnen we op lange vluchten zelf enkele uurtjes slapen in een speciale slaapcabine voor het personeel.”

Rugzaktoerist

“Ja, een job als stewardess is belastend voor het lichaam. Emirates heeft ongeveer 160 bestemmingen en je doorkruist steeds verschillende tijdzones. De innerlijke klok heeft het soms lastig. Het komt er dan op aan goed bij te slapen en uit te rusten wanneer dat kan. Misschien daarom ook dat het niet eenvoudig is om een relatie te hebben. In de eerste plaats omdat ik vaak in Dubai woon maar ook omdat ik zo’n onregelmatig werk- en rustschema heb.”

“Uiteraard probeer ik ook iets te ontdekken van de streek waar we landen. Ik ben als rugzaktoerist al naar Australië, Nicaragua en Columbia geweest en ja, dat gebeurde ook soms alleen. En Zuid-Afrika zit echt wel diep in mijn hart. Ik ben met de Burgerschool mee op uitwisseling geweest en ik ben er ook al enkele keren teruggeweest.”

“Wat ik binnen tien jaar zal doen? Oei, daar heb ik helemaal nog niet over nagedacht. Ik wil zo lang mogelijk bij Emirates werken en misschien is dat dan in de business class. De eerste vier jaar werk je sowieso in economy. Dus neen, ik heb inderdaad nog niet achter de bar gestaan op het bovenste dek van onze Airbus A380 waar onze businessklanten een cocktail of een glas champagne kunnen drinken.”

“Wat zou ik binnen tien jaar nog kunnen doen? Misschien vlieg ik opnieuw in Belgie, of heb ik een andere en leuke aanbieding gekregen. Of heb ik iemand leren kennen en werk ik even niet. Het leuke aan dit alles is dat ik nog jong ben en dat de hele wereld open ligt voor mij. Ik zie wel wat de toekomst brengt.”