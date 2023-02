Anne-Marie Vanhaverbeke rondt de kaap van 100 in Roeselaars woonzorgcentrum

De polyvalente zaal in het woonzorgcentrum De Waterdam in Roeselare zat onlangs afgeladen vol met familie, vrienden en bewoners voor de 100ste verjaardag van Anne-Marie Vanhaverbeke. Ze resideert er sinds december 2007, toen nog Ten Hove, en is er de langst verblijvende bewoonster.

Schepenen Bart Wenes en Stefaan Van Coillie feliciteerden de 100-jarige namens Motena en de stad, provincieraadslid Els Kindt namens de provincie West-Vlaanderen. Schepen van Burgerzaken Van Coillie meldde nog dat Anne-Marie de eerste honderdjarige in Roeselare van 2023 is. Op dit moment zijn er 26 inwoners met minstens 100 jaar op de teller, de oudste is een dame van 105.

Heel sociaal

Anne-Marie is op en top Roeselaarse, woonde heel lang in de Mariastraat op Krottegem, waar haar echtgenoot Jean Renson (+ 1986) een mechanische werkplaats uitbaatte. Ze is de mama van vier kinderen, er zijn acht kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen. “Mama is een heel sociale dame, bij haar was het steeds de zoeten inval en sinds haar verblijf hier ze weer helemaal opengebloeid”, bevestigt haar dochter Geneviève.

Een nieuwe heup

Ze heeft zelfs in volle coronatijd nog een nieuwe heup gekregen wat ze, ondanks haar hoge leeftijd, vlot doorstaan heeft. Ook dankzij de steun van haar beste vriendin Jacqueline Lyphout, die reeds veertien jaar in de kamer naast Anne-Marie verblijft. Geneviève lijstte in haar ludieke tussenkomst in tien punten op, hoe men 100 jaar wordt en die allen toepasselijk op haar mama zijn.

1: Veel geduld hebben. 2: In Roeselare geboren zijn. 3: In de maand februari geboren zijn. 4: Niet met de auto rijden. 5: Hou een papegaai in huis. 6: Niet met de fiets rijden. 7: Groei op zonder jongens in ‘t gezin. 8: Zorg voor een stabiel huwelijk. 9: Wees en blijf jezelf. 10: Breng je oude dag in de Waterdam door. Dat laatste punt was een emotioneel moment waarop de familie de directie en alle medewerkers van harte dankte voor alle goede zorgen die Anne-Marie al zovele jaren mag krijgen. Bij de toost op 100 jaar zei de eeuwelinge plots: “en nu ga ik voor 102”. Het kan blijkbaar niet snel genoeg gaan. Proficiat! (AD)