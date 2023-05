Anne Denys (61) geeft basiscursussen over wijn: “Mijn zoon Jelle bleef aandringen”

Anne Denys (61) is gepassioneerd door wijn. Het begon allemaal met een druivenpluk 25 jaar geleden. Nu wil ze graag haar kennis en passie doorgeven aan andere liefhebbers in de vorm van vier basiscursussen.

Beroepshalve is Anne ondernemer en leerkracht aan de duale horecaopleidingen in het CLW in Roeselare, een afdeling van het VTI. Haar cv vermeldt veel horeca-ervaring. Ze genoot haar opleiding aan Hotel- en Toerismeschool Spermalie, ze is oud-leerkracht aan de hotelschool Sint-Niklaasinstituut in Kortrijk, zaakvoerder van traiteur Muselet en oprichter van Koklikoo. Daarnaast is ze nog maître sommelier Franse wijnen en wereldwijnmeester.

“Om te slagen als maître sommelier moet je eerst het diploma van sommelier behalen. Dat is een intense opleiding en training waarbij men de wijnbouwgebieden van Frankrijk onder de loep neemt. Naast het proeven is er ook het herkennen en benoemen van de druiven, noem maar op. Als je slaagt, mag je de titel maître sommelier dragen. Als je dan ook nog de andere wijnlanden bestudeert en je kennis opentrekt naar Europa en de wereld, dan mag je je wereldwijnmeester noemen”, verduidelijkt Anne. Samen met echtgenoot Stefaan Gunst woont ze in de Grote Molenstraat. Ze is de moeder van Lobke en Jelle en grootmoeder van Nona, June en Ollie.

Te warm in het zuiden

“Een 25 jaar geleden nam collega Bart Swiers mij mee op druivenpluk. Daar is het allemaal begonnen. Het ervaren van de ‘ziel’, een gegeven dat heel belangrijk is bij het aanplanten van de druivenstokken om daarna na jaren van intens werk te kunnen proeven van het resultaat, heeft mij in bewondering gebracht. De intense relatie tussen mens en natuur maakt het voor mij zo speciaal. Zelf drink ik natuurlijk ook graag een glaasje wijn”, knipoogt Anne.

“Een voorkeur heb ik niet, maar ik kan wel echt genieten van een glaasje Griekse rode wijn. Ik heb ooit de kans gehad om met de Belgische sommeliers de topdomeinen in Griekenland te bezoeken en daar heb ik mijn hart verloren. Ook onze Belgische wijnen zijn in opmars. Ik ben er zeker van dat die nog een belangrijke plaats zullen krijgen. Momenteel is het te warm in het zuiden waardoor de wijnen zuren missen en een te hoog alcoholgehalte hebben. Bij ons hebben ze mooie zuren, waardoor ze goed bewaren en normale alcoholpercentages hebben.”

Lange picknicktafel

Haar kennis geeft Anne nu door. “Mijn zoon Jelle bleef maar doordrammen om dit te doen. Er is immers veel vraag naar basiscursussen over wijn. Voor lange cursussen hebben de mensen te weinig tijd. Ik richt mij tot mensen die bereid zijn de ziel in de godendrank, die wijn is, te willen zoeken.”

De cursus bestaat uit vier lessen: ontdekken van de verschillende witte druiven, herkennen en benoemen van de rode druiven, parelwijnen en hun vinificatie en hoe kan ik mijn basiskennis van mijn eerste lessen toepassen op de wereldkaart. “We zijn nu gestart met 23 deelnemers, zowel jong als oud. Mijn droom is dat als de deelnemers een wijnkaart zien, ze de naam van de druiven herkennen en ook al weten waar hun voorkeur naar uitgaat. Misschien lukt het mij wel om mijn passie door te geven? Indien het weer het toelaat, zou ik de laatste les graag willen afsluiten met een lange picknicktafel en verschillende Europese roséwijntjes”, besluit ze.

