Annabelle opent Japans paviljoen voor workshops

Annabelle Maes uit Ingelmunster verwelkomt iedereen in een Japans paviljoen, ‘Kaori Experience Center’ in de Kleine Roeselarestraat 9 in Meulebeke waar je terecht kan voor degustaties van producten. Je kan deze locatie ook huren voor vergaderingen, workshops en teambuildings.

Annabelle Maes (36) is getrouwd met Joost Sunt (37). Samen met het zoontje Akira woont het echtpaar in de Meulebekestraat in Ingelmunster. Annabelle is thee- en sakesommelier en heeft een eigen webshop om thee te verkopen aan particulieren, restaurants en winkels. In de zomer van 2020 begon ze met het kweken van theeplanten. Ze wordt ook gevraagd voor theeworkshops. De zaak Kaori Tea & Spices blijft het echtpaar samen uitbouwen. De twee importeren ook exclusieve artisanale Japanse sojasaus en premium sake, die enkel bij hen te verkrijgen is.

“Chefs en sommeliers zijn voortdurend op zoek naar nieuwe, verfijnde producten om de beleving van hun gasten te optimaliseren en hebben daarbij nood aan een betrouwbare partner en leverancier.”

Deze ruimte in harmonie met de natuur kan ook andere mensen inspireren

“Wij bieden een mooi assortiment aan thee, sake en sojasaus aan, die we rechtstreeks aankopen bij de producenten in Japan, China en Sri Lanka. Hierdoor kunnen we extra aandacht besteden aan artisanale producten met een superieure smaak voor een eerlijke prijs”, zegt Annabelle. “Wij zijn geïnspireerd door het Japans filosofisch concept ‘iki’ of esthetiek van het dagelijks leven. Door beleving van een verfijnde sake, exclusieve sojasaus en aangename thee. We vormen de culinaire brug tussen de westerse gastronomie en de oosterse ambachtsman.”

Lezingen

“Onze missie is uw dagelijks leven esthetisch te maken dankzij beleving. Beleving van het gamma van onze producten in een prachtige ruimte opgetrokken in Japanse architecturale stijl door Juno-architecten in een Vlaams kader. In de lijn met de Japanse filosofie zoeken ze naar oprechtheid, puurheid en zuiverheid, eenvoud binnen veelvoud en subtiele gelaagdheid, poëzie binnen een prozaïsch verhaal. Deze ruimte zal te huur zijn als stijlvolle vergaderruimte tot 20 personen of lezingen tot 25 personen, met alle nodige voorzieningen. Verder gaan wij er zelf regelmatig workshops thee, sake of koken voor teambuildings organiseren”, vervolgt Annabelle. “Oorspronkelijk zijn we deze ruimte begonnen, omdat we merkten dat er ondanks onze online workshop en degustaties op verplaatsing toch nood was aan een vaste locatie om onze klanten te ontvangen. We hopen dat deze ruimte ook andere mensen zal inspireren om te genieten van deze unieke locatie in harmonie met de natuur.”

Je kan het Japans paviljoen bezoeken op afspraak. Zo ontdek je de producten en beleef de mogelijkheden voor vergaderen, workshops en teambuildings. De locatie is Kleine Roeselarestraat 9 in Meulebeke.