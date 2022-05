Anna Verheyen en haar cast op bezoek bij Sint-Paulusschool campus Hemelvaart

De Sint-Paulusschool campus Hemelvaart kreeg bezoek van de 16-jarige Anna Verheyen, de regisseur en scenarist van ‘Bittersweet Sixteen’. Ook Yana Steenhout en Steffi Mercie, twee acteurs van haar filmdebuut, tekenden present.

De gelukkigen waren de leerlingen uit het derde jaar Zorg en Welzijn. Nadat zij midden maart de tienerfilm hadden bekeken in de Gentse Kinepolis, bleek een maand later dat ze via Facebook een bezoek van de cast hadden gewonnen. Het aftellen kon meteen beginnen.

Anna Verheyen en haar castleden Yana Steenhout (Lotte) en Steffi Mercie (Angel) stonden de leerlingen uitgebreid te woord. Net zoals in ‘Bittersweet Sixteen’ stonden de thema’s pesten en meidenvenijn centraal. Het semi-autobiografische debuut van Anna Verheyen is zo een ideale kans om de kwalijke gevolgen van pesten aan te kaarten.

Agressieve communicatie

Zelfs vooraleer leerkracht Liesbeth Moortgat werd ingelicht over het bezoek, ging ze aan de slag met verschillende scènes tijdens haar lessen. “De agressieve verbale communicatie tussen de acteurs biedt veel invalshoeken tijdens de lessen over sociale vaardigheden”, vertelt de leerkracht. “We bekijken bijvoorbeeld de reacties van de personages en denken samen na over hoe het ook anders kan.”

Campusdirecteur Dona Beunens: “Pesten stop je niet alleen. Naast jaarlijkse acties zoals de STIP IT-campagne zijn initiatieven als deze enorm waardevol. Uit onderzoek blijkt immers dat één kind op zes in Vlaanderen gepest wordt, een cijfer dat diep snijdt. Als school proberen wij samen met onze leerlingen het verschil te maken. We zijn dan ook verheugd dat we Anna Verheyen en haar cast mochten verwelkomen, zij hebben net hetzelfde doel voor ogen.”