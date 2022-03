Ann redde Patricks leven na hartstilstand, negen maanden later fietsen ze samen eerste rit

De mooie lentedagen zijn ook voor Ann Delvoye (61) uit Zwevegem en Patrick Descheemaeker (64) uit Kortrijk een gelegenheid om te fietsen. Voor hen was dit iets bijzonders, nadat ongeveer negen maanden geleden de hartstilstand van Patrick hen samenbracht.

Op woensdag 16 juni 2021 waren beiden langs de Kanaalweg in Zwevegem aan het fietsen. Toen zij elkaar dwarsten merkte Ann dat Patrick het moeilijk had. Hij viel in de graskant en bleef liggen.

Brandweerman

“Ik aarzelde niet, stopte en liep naar hem toe. Ik zag meteen dat het vrij ernstig was. Hij ademde nog en gelukkig kwam er nog iemand tot bij ons om te helpen. Het was verwonderlijk hoeveel mensen er gewoon doorreden en geen vraag voor hulp stelden.”

“We belden de hulpdiensten en even later stopte een brandweerman die mee de reanimatie deed. Vanuit de hulpcentrale werden wij voortdurend begeleid in de handelingen die het best waren voor de ongelukkige fietser.”

36 uur in coma

Patrick werd naar het ziekenhuis overgebracht en was 36 uur in coma. Hij herinnerde zich niets meer van hetgeen gebeurd was.

Ann kon via het ziekenhuis vernemen dat hij de hartstilstand te boven kwam. Via via kwam zij te weten wie de Kortrijkzaan was en er ontstond een vriendschap.

Geen voorgeschiedenis

Patrick over die dag: “Ik rijd regelmatig met de fiets en ik ben ervan overtuigd dat ik die dag veel geluk had. Ann heeft mij als het ware zien vallen en bood onmiddellijk hulp. Zij kende de techniek van de hartmassage en dat was een groot voordeel om te helpen.”

“Ik had geen voorgeschiedenis met mijn hart maar de cardioloog zei me dat het mogelijk iets te maken had met de vaccinaties. Ik had kort voordien mijn tweede gekregen.”

Blijvende vriendschap

“Na twee weken in het ziekenhuis mocht ik naar huis. Ik moest regelmatig op controle en ben weer op mijn hometrainer beginnen fietsen. Ik voel mij goed en ben Ann zeer dankbaar.”

Het mooie weer bracht Patrick voor het eerst opnieuw naar buiten om te fietsen. Met wie anders dan met zijn ‘engelbewaarder’ deed hij zijn eerste rit. “Wij fietsten zo’n 50 kilometer en hebben daarna nog genoten van een drankje. Op de blijvende vriendschap.” (MVD)