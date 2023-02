Ann Ponjaert is coach in de wereld van de plastische chirurgie: “Mooi ouder willen worden, daar is toch niets mis mee?”

Voor Ann Ponjaert (52) uit Blankenberge heeft de wereld van de plastische chirurgie nog weinig geheimen, al vindt ze zelf dat de perceptie een stuk beter kan. “Negen op de tien keren is cosmetische chirurgie een psychologische keuze: mensen doen het om zichzelf beter in hun vel te voelen.”

Ann Ponjaert begon al redelijk vroeg met plastische chirurgie. “Ik was jong en onwetend, maar vooral heel onzeker”, steekt ze van wal.

Zo liet Ann op haar achtentwintigste een borstverkleining uitvoeren. “Mijn borsten waren van nature nogal zwaar en ik had daar complexen over. Zo durfde ik in de zomer niet in bikini op het strand liggen”, vertelt ze. En dus klopte ze aan bij een cosmetisch chirurg – zonder dat haar ouders ervan wisten. “We spreken nu over 23 jaar geleden hé: cosmetische chirurgie was in die tijd nog helemaal niet zo ingeburgerd. Vandaag willen steeds meer mensen, en dan vooral jongeren, iets aan hun lichaam laten veranderen”, aldus Ann.

Plastische chirurgie zit in de lift en dat houdt gevaren in. “Het gevaar is inderdaad dat het te gemakkelijk wordt”, knikt Ann. “Want het taboe mag dan misschien weg zijn, de risico’s zijn dat niet. Krijg je een verkeerde filler ingespoten, dan kan je lichaam daar heel slecht op reageren en bepaalde ingrepen zijn jammer genoeg onomkeerbaar.”

Verslavend

Ann haalt er een YouTube-filmpje bij: silicone cases gone totally wrong. Het toont niet alleen hoe gruwelijk het mis kan gaan, maar het filmpje laat ook zien hoe verslavend botox en fillers kunnen zijn. Wat ons bij ‘Human Ken Doll’ doet aanbelanden – een siliconecase die volledig ontspoorde. “Of kijk naar Madonna tegenwoordig. Zo’n gezicht, niemand ziet dat graag hé”, oppert Ann.

Echte schoonheid zit vanbinnen, zegt het cliché. Ann is het daar slechts gedeeltelijk mee eens. “Iedereen is inderdaad mooi op zijn manier, maar als je dat zelf niet gelooft, ga je dat ook niet uitstralen”, zegt ze. “Negen op de tien keren is cosmetische chirurgie dus een psychologische keuze: mensen doen het in de eerste plaats om zichzelf beter in hun vel te voelen.”

Zelf was Ann als tiener al door de medische wereld gefascineerd. “We hadden thuis een abonnement op Eos en ik zocht daarin altijd de items over plastische chirurgie op. Later keek ik veel naar Vitaya, naar programma’s als ‘Plastic Fantastic’. Ik heb op school zelfs eens een spreekbeurt gehouden over plastische chirurgie”, glimlacht Ann.

Ze is zelf al heel wat keren onder het mes gegaan, ook voor een aantal hersteloperaties. “Dat is net wat ik betracht met mijn coachingbureau The Art Of Beauty: mensen direct op het juiste pad zetten zodat ze niet hetzelfde moeten meemaken als ik. Spuitjes zetten is een kunst, maar niet elke arts is een kunstenaar”, klinkt het.

Toch is Ann ervan overtuigd dat esthetische chirurgie je écht mooier kan maken, zonder al te veel opvallende veranderingen. In 2017 richtte ze daarom haar coachingbureau op waarmee ze mensen correct wil informeren. “Ik ben daarmee gestart vanuit een soort idealisme; omdat ik andere mensen wilde behoeden voor de gevaren”, zegt ze. “Als je behandeling foutloopt, ben je niet alleen veel geld kwijt, maar kost dat je ook veel pijn en verdriet. Bezint eer gij begint: alles staat of valt met de keuze van de chirurg.”

De tand des tijds

Al is het volgens Ann ook lang niet altijd de schuld van de chirurg. “Het probleem is dat mensen vaak te veel, ofwel steeds meer willen. En dan loopt het dus al eens fout”, zegt ze.

“Zelf heb ik daar ook helemaal niet voor gekozen omdat ik een barbie wilde zijn of zo. Dat is een verkeerde opvatting, die jammer genoeg veel mensen hebben. Maar ik zie er dus alleszins geen graten in om bij iemand die ingevallen wangen heeft een beetje lipofilling in te spuiten zodat die persoon weer een wat jeugdiger uitzicht krijgt. De tand des tijds doet bij iedereen z’n werk en we moeten inderdaad aanvaarden dat we allemaal ouder worden. Maar ik ben blij dat de mogelijkheid van plastische chirurgie bestaat: ik vind mezelf nu veel mooier dan vóór al die ingrepen”, aldus Ann. In haar eigen praktijk geeft ze zelf ook afslank- en anti-agingbehandelingen zoals face- en bodycontouring. Ze krijgt daar tegenwoordig meer mannen over de vloer. “Waarom niet? Wij vrouwen hebben toch ook het recht om een mooie man voor ons te hebben” knipoogt ze. “Het is natuurlijk geen geheim dat mannen mooier oud worden dan vrouwen. Jullie huid blijft langer strak. Maar dat wil daarom niet zeggen dat je als man niets aan je uiterlijk zou mogen doen.”

Genormaliseerd

En dan komen we al snel weer uit bij de Dany Verstraetens en Gert Verhulsten. “Daardoor wordt cosmetische chirurgie inderdaad wel iets sneller genormaliseerd. Mensen hebben dan zoiets van ‘zie je, die doen het óók’. Maar nog eens: daar is op zich niets mis mee”, besluit Ann.