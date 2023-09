Ann-Katrien is woordvoerder bij Vereniging voor Verlegen Mensen: “Sinds die cursus sta ik heel wat assertiever in het leven”

Niet iedereen is even vlot in de omgang en voor sommigen van ons vormt sociaal contact een struikelblok. Sinds 2021 biedt de Vereniging voor Verlegen Mensen (VVM) daar ook in Roeselare met een cursusreeks een antwoord op. Je leert er hoe je met verlegenheid kan omgaan en assertiever in het leven staan. Ann-Katrien uit Wakken volgde ooit zo’n cursus en is nu zelfs woordvoerder van de vereniging.

De Vereniging voor Verlegen Mensen bestaat sinds 1989. Sindsdien hielp ze al ruim duizend mensen over heel Vlaanderen. Sinds twee jaar kan je ook in Roeselare een cursus volgen. Eind september start er een nieuwe reeks op zaterdagvoormiddag. Wie enigszins verlegen is, moeilijk sociale contacten legt en een grotere assertiviteit zoekt, kan er samen met lotgenoten aan zijn of haar zelfvertrouwen werken. Dat de cursus helpt bewijst het verhaal van Ann-Katrien Botterman, een 32-jarige jongedame die nu in Gent woont maar in Wakken geboren en getogen is.

“Ik was als kind al heel verlegen”, vertelt ze. “Dat ging ook gepaard met een zeker gevoel van eenzaamheid. Ik legde erg moeilijk contact en dat verbeterde niet met het ouder worden. Als bij toeval kwam ik via sociale media een paar jaar geleden op de hoogte van het bestaan van de VVM. Ik was verheugd om te merken dat ik niet de enige was die met deze problematiek worstelde. Mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld en ik schreef me in voor de cursus.”

Geen beperking

Tijdens een zestiental wekelijkse bijeenkomsten leerde Ann-Katrien over in welke situaties verlegenheid voorkomt en irrationele denkfouten, maar ook over objectieve waarneming en de eigen positieve kwaliteiten. “Er werd ingegaan op met aandacht naar iemand luisteren, het stellen van vragen en later zelf iets vertellen en initiatief nemen om zelf contact met iemand te leggen. In een tweede module kwam ook assertiviteit aan bod, onder andere opkomen voor jezelf, maar ook met respect voor de ander. Dat gebeurt vrij organisch. Eerst met theorie, later ook aan de hand van wandelingen, spelletjes of een praatavond in een café. Dat kan heel uiteenlopend zijn. Het volgen van die cursus heeft mijn ogen geopend. Het was een grote revelatie om te beseffen dat ik niet bang moet zijn omdat ik wat introvert ben. Ik heb er vooral uit geleerd dat ik daar niet alleen in sta, dat dit absoluut geen beperking is en dat je er kan aan sleutelen. Het is ook totaal niet nodig om in een extravert iemand te veranderen, maar met wat eenvoudige ingrepen leer je al heel veel. Sindsdien sta ik assertiever in het leven.”

Ann-Katrien volgde de cursus een paar keer en ziet dat die een positieve invloed op haar leven heeft gehad. “Destijds was het een hele opgave om iemand te bellen en vragen te stellen. Nu trek ik mij dat niet meer aan en doe ik dat gewoon. Ik heb geleerd me comfortabeler te voelen in gesprekken met iemand. Alle cursisten zijn overigens ervaringsdeskundigen, wat natuurlijk handig is. De vereniging heeft me zelfs gevraagd om haar woordvoerder te zijn. Dat is een functie die ik met veel plezier op mij neem, omdat ik merk dat er nog steeds een taboe op dit onderwerp rust en dat wil ik graag doorbreken. Sinds ik aan de buitenwereld vertelde dat ik vroeger verlegen was en zo’n cursus volgde, heb ik alleen maar positieve complimenten gekregen.”

Of het sowieso geen drempel is voor een verlegen iemand om zich in te schrijven voor zo’n cursus? “Veel mensen denken dat ze daar veel moeten zeggen, maar dat is niet zo”, aldus Ann-Katrien. “Je moet een drempel over, maar je kiest zelf of en wat je van je eigen verhaal vertelt. Bij veel mensen gaat verlegenheid nog gepaard met schaamte, terwijl het absoluut geen beperking is.”