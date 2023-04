Ann-Julie Staelens (27) ontwerpt etiket speciale magnum jubileumfles: Steenezelbier voor 900 jaar Kuurne

De Orde van de Ezel lanceert naar aanleiding van 900 jaar Kuurne een speciale jubileumfles Steenezel die slechts in beperkte mate zal gebotteld worden bij brouwerij Van Steenberge in Ertvelde. “In totaal zullen er 900 magnum jubileumflessen worden gemaakt”, vertelt grootmeester Eddy Lafaut.

“Elke fles met een inhoud van anderhalve liter Steenezel krijgt een persoonlijk nummer, wat deze oplage extra uniek maakt. Naast de godendrank, die we ook wel de bourgogne van hier mogen noemen, is de fles gelabeld met een speciaal voor de gelegenheid geïllustreerd etiket van de hand van Kuurns kunstenares Ann-Julie Staelens.”

Film Urbanus

Ann-Julie Staelens (27) is illustrator en concept artist, dochter van Orde-lid Benny Staelens en studeerde drie jaar digital arts en entertainment aan de Howest Hogeschool in Kortrijk. “Mijn grootste passie is tekenen”, vertelt Ann-Julie.

“Na afloop van mijn studies moderne talen/wetenschap stortte ik mij op wat ik graag deed: tekenen. Naast mijn studies aan de Howest Hogeschool volgde ik ook een opleiding gamedesign. Die zorgde ervoor dat ik onder meer kon meewerken aan de film van Urbanus en de grappige animatieserie voor jonge kinderen Ridder Muis die te zien is op Ketnet. Toen ik de vraag kreeg van de Orde van de Ezel om een etiket te ontwerpen voor de speciale jubileumfles Steenezel die ter gelegenheid van 900 jaar Kuurne wordt uitgegeven, was ik meteen gewonnen.”

“Ik probeerde alle kenmerken van Kuurne in het etiket te verwerken”

“Ik ben eveneens blij dat bij dit project ook de jongere generatie wordt betrokken. Bij het ontwerp van het etiket probeerde ik zoveel mogelijk alle kenmerken van Kuurne te verwerken. Het logo, 900 jaar en de ezel. Daarnaast zie je ook de liefde van de ezel voor de dame die afgebeeld staat. Hij legt namelijk zijn hoofd op haar schouder als teken van zijn liefde voor het artisanale bier en de dame. Het wuivende haar van de dame vormt dan weer 900 en uit het opspattend schuimend bier ontsnappen dan weer de woorden Jaar Kuurne. Zo is het bier verbonden met Kuurne. Links en rechts van het etiket vind je dan weer de ingrediënten die essentieel zijn bij het brouwproces: gerst en hop. Ik vond het alvast een hele eer om het etiket te mogen ontwerpen.”

De Drie Wijzen

Wie een van de in totaal 900 unieke jubileumflessen in zijn bezit wil krijgen, kan deze uitsluitend aankopen bij De Drie Wijzen in de Kerkstraat voor de prijs van 27 euro per magnum jubileumfles.

(BRU)