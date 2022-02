Ann Himpens (47) staat al 22 jaar paraat voor het Rode Kruis

Op zondag 27 februari start de Week van de Vrijwilliger. Een week waarin we deze mensen in de bloemetjes zetten. Wij gingen op de koffie met de Avelgemse Ann Himpens, een vrijwilligster in hart en nieren. Zij zet zich al 22 jaar in voor het Rode Kruis van Avelgem.

Heel veel verenigingen en organisaties vallen of staan met vrijwilligers. In Vlaanderen vrijwilligen naar schatting 750.000 mensen, dat is bijna een hele provincie. Al die mensen gebruiken hun talenten en halen daar een hoop voldoening uit. Zo ook Ann Himpens (47). Zij is logistiek vrijwilliger bij het Rode Kruis Avelgem. “Naast mijn werk als kleuterleidster kriebelde ergens toch mijn verzorgende kant. Ik wilde altijd al iets doen met kinderen, verzorgen… en twijfelde dus ook om verpleegster te worden. Toch koos ik voor kleuterleidster. Daar heb ik totaal geen spijt van, maar ik ben toch ook wel blij dat ik bij het Rode Kruis aan de slag kon gaan. Het is al 22 jaar een echte verrijking.”

Meteen aan de slag

“Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om vrijwilliger te worden bij het Rode Kruis”, gaat Ann verder. “Eerst zijn er enkele cursussen die je moet volgen. Wanneer je dat hebt gedaan, kan je eigenlijk meteen aan de slag. En het is ook niet verplicht om met die cursussen iets te doen. Zo eentje volgen kan al een groot verschil betekenen in het dagelijkse leven. Je leert er de basis. Het is pas bij de volgende cursussen dat er wat meer de nadruk gelegd wordt op de praktijk. Er wordt ons geleerd hoe wij de eerste hulp kunnen bieden en wanneer we de patiënt naar het ziekenhuis moeten voeren. Heel vaak blijft het bij eerste hulp, maar soms zijn er ook serieuzere gevallen. Daarvoor krijgen wij de nodige mentale hulp van psychologen. Niet iedere dienst heeft er één, maar dan wordt er doorverwezen naar de provinciale psycholoog. Er wordt ook vaak gevraagd of alles nog oké is en/of iemand hulp nodig heeft”, geeft Ann aan.

Stickeractie

“Als vrijwilliger geniet je toch van een zekere vrijheid”, aldus Ann. “Er is een voorzitster en op verschillende vergaderingen legt zij de plaatsen voor waar er hulp nodig zal zijn. Dat zijn vaak fuiven of sportwedstrijden. Dan wordt er gekeken naar de persoonlijke agenda en dan is het de bedoeling dat je helpt waar je kan. Het is dus wel geen verplichting om er overal bij te zijn.”

Waar iedereen van Het Rode Kruis wel zeker tijd voor vrijmaakt, is de fameuze stickeractie. “Met de opbrengst kopen we nieuwe en betere materialen aan. Zo krijgen wij geen persoonlijk voordeel, maar kunnen we wel optimale hulp verlenen.”