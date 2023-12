Ann en Beaudine uit Oudenburg zetten ‘The Barn on Fire’ voor De Warmste Week

Ann Vanryckeghem en dochter Beaudine Beyne uit Oudenburg zijn al een jaar aan het broeden op een activiteit ten voordele van De Warmste Week. “Toen we hoorden dat het thema dit jaar ‘Opgroeien zonder Zorgen’ is, was de beslissing om ervoor te gaan rap gevallen. We zullen op zaterdagavond 9 december in onze schuur een concert verzorgen.”

“We zingen allebei heel graag en Beaudine speelt piano. Kristof Kimpe, een schoolvriend, zal ons op gitaar begeleiden. Mijn schoondochter en vriendinnen van Beaudine zullen hamburgers bakken, zodat we voor een hapje kunnen zorgen. Onze partners beloven om het logistieke en de bar voor hun rekening te nemen en Studio2 komt voor de klank en belichting.”

Dat het thema van dit jaar Ann en Beaudine direct aansprak, heeft veel te maken met hun eigen job. “Ik heb 20 jaar met kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen gewerkt, zaken die in je huid kruipen. Al die kinderen hebben een rugzak. Beaudine is dan weer leerkracht voeding en verzorging in MAST Brugge”, legt Ann hun affiniteit met De Warmste Week uit. “Vandaar dat het thema van dit jaar ons na aan het hart ligt.”

Schuur gerenoveerd

Het gezin Beyne-Vanryckeghem woont op een boerderij in de Paddegatstraat, dicht bij het kanaal Oostende-Brugge. Daar hebben ze de oude schuur gerenoveerd. “We deden dit al in voorbereiding van het trouwfeest van Beaudine en dat wordt de ideale locatie voor ons concert. We hebben al veel gerepeteerd – we zingen trouwens vaak samen – en zijn klaar om onze bezoekers een prachtige avond te bezorgen met Nederlands- en Engelstalige rock, pop en ballads. En er kan gerust ook een dansje geplaceerd worden”, lacht Ann.