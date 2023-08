Ann De Craemer interviewt Lieze Baert: “Ik zag mijn droom werkelijkheid worden”

Schrijfster en ‘onze’ eigen columniste Ann De Craemer vindt dat jongeren wat meer aan bod mogen komen in de media, en dus geeft ze in augustus vier opmerkelijke Tieltse jonge gasten het woord. Over hun passies, over hun verlangens voor de toekomst en over wat hen gelukkig maakt. Deze week: Lieze Baert.

Zesentwintig is ze pas, maar ze heeft inmiddels de status van Bekende Tieltenaar bereikt: Lieze Baert, sinds juni 2020 uitbaatster van cafés Den Arend en Cambrinus, op de hoek van de Markt en de Bruggestraat. Wij praten met haar over werk, het belang van familie en dromen omzetten in daden.

Aan dadendrang ontbreekt het Lieze in elk geval niet. Horeca zit haar in het bloed: haar ouders baatten een tijdje D’Hespe uit, en De Frietpost in de Beernegemstraat is de zaak van haar broer Sies (23), die daarvoor café De Keet openhield. Zelf deed Lieze altijd vakantiejobs in de horeca. Op de plek waar zich nu Den Arend bevindt, was er vroeger een kledingwinkel, en toen Lieze het pand zag, was ze meteen verkocht.

Den Arend als kindje

“Ik werkte op dat moment in het internaat van scholengroep Molenland en dacht eerst beide jobs te kunnen combineren, maar dat was niet haalbaar.” Haar ogen fonkelen en het enthousiasme waarmee ze spreekt, is aanstekelijk. “Dit is echt een droom die werkelijkheid geworden is. Het is natuurlijk vaak zwoegen, maar als je graag werkt, heb je dat ervoor over. Den Arend, dat is…” Ze aarzelt even, dan: “Den Arend is mijn ding, of nee, mijn kindje.”

Over kindjes gesproken: later een gezin stichten is een andere grote droom van haar. Ze is inmiddels twee jaar samen met Robbe Dejonckheere, die ook in de horeca actief is: hij staat achter de toog van D’Hespe. Of ze met dat gezin dan ook in Tielt wil blijven? “Niet in het centrum. Ik hou van het stedelijke gevoel; van leven in de brouwerij; van mensen om mij heen, maar ik ben zelf te lande opgegroeid en dat vond ik heerlijk. Wanneer ik in het weekend naar mijn ouders ga, zeg ik altijd dat ik de stilte daar zalig vind. Ik wil dat mijn kinderen ook zo opgroeien.”

Wat Lieze het leukst vindt aan een café openhouden, is het sociaal contact. “Dat is mij zoveel waard. Altijd een babbeltje kunnen doen. Er komen hier mensen van alle leeftijden, van alle rangen en standen. Je hebt jonge gasten die van hun eerste pintje proeven en ouderen die van hun koffietje genieten. Zij ontspannen zich en wij zijn aan het werk, maar hen zien genieten geeft veel voldoening.”

Lieze Baert achter haar geliefde toog. © (foto WME)

Mensen staan niet altijd stil bij hoeveel dingen er achter de schermen gebeuren. “Het leeggoed moet weg, er zijn de bestellingen, de planning… Gelukkig heb ik daarbij de hulp van Jochen Lefebre, die vroeger Ter Halle openhield. Ik heb enorm veel van hem geleerd, net zoals van de jobstudenten en de flexi’s. Het is dankzij hen dat we zeven op zeven kunnen open zijn, en dat ik de tijd heb om een dag in de week achter mijn bureau te zitten.”

Winterplannen

Over de horeca in Tielt vindt ze dat het altijd nog wat meer mag zijn. “Hoe meer mensen op café kunnen gaan, hoe beter.” (lacht) Ze heeft ook plannen voor deze winter, maar daarover houdt ze liever de lippen op elkaar. “Maar als het lukt, wordt het fantastisch.” En de Collegesite? “Daar kan ik alleen maar positief over zijn. Als daar meer en ook grote winkels komen en er meer horeca is, zal dat ook leiden tot meer klanten voor de andere winkels en cafés. Ik koop nu al bijna alles in Tielt. Dan zal dat misschien ‘alles’ worden.”

Lieze geniet van de kleine dingen des levens, zoals gaan wandelen in onze stad. “Dat doen Robbe en ik graag. Tielt is niet groot, maar toch ontdekken we altijd nieuwe dingen.”

Het interview zit erop. Spraakwaterval Lieze staat op, lacht uitbundig en zegt: “En nu weer werken!” Je bent jong en je wilt wat: deze jongedame geeft er een erg mooie invulling aan.