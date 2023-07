Anja Schoonvaere zette de meeste stappenin Lo-Reninge

Lo-Reninge nam in mei opnieuw deel aan de 10.000-stappenclash van Logo Midden-West-Vlaanderen en eindigde op een mooie derde plaats. Voor het eerst koppelde de stad ook een wedstrijd aan de 10.000-stappenclash. De vijf inwoners met de meeste stappen vielen in de prijzen. Anja Schoonvaere kwam als winnares uit de bus.

In mei hebben 76 inwoners van Lo-Reninge deelgenomen aan de 10.000-stappenclash van Logo Midden-West-Vlaanderen. Samen verzamelden ze 22.976.891 stappen of 16.084 kilometer. Even ter vergelijking: dat is de afstand tussen Lo-Reninge en Adelaide in Australië.

Van 14 tot 70 jaar

“Die inspanningen leverden Lo-Reninge na Mesen en Diksmuide een mooie derde plaats op in het eindklassement”, zegt schepen van Welzijn Lieve Castryck. “Het beste resultaat dat Lo-Reninge ooit behaalde sinds de stad in 2020 voor het eerst aan de 10.000-stappenclash deelnam. Estelle Vanstechelman was met haar 14 jaar de jongste deelnemer, Lena Merlevede met haar 70 lentes de minst jonge stapper.” De stad beloonde dit jaar voor het eerst ook de vijf inwoners die tijdens de stappenclash de meeste stappen zetten. Zij kregen alle vijf een goodiebag met enkele leuke gadgets waaronder een paraplu, een doos koekjes van Destrooper en herbruikbare rietjes. De top drie ontving daarbovenop respectievelijk 30, 20 en 10 euro aan UNIZO-cheques die ze kunnen spenderen bij verschillende handelaars in Lo-Reninge.

Bijna 30.000 stappen

Anja Schoonvaere kwam als winnaar uit de bus. Zij zette in totaal 898.194 stappen of net geen 30.000 per dag. Lieze Neyts strandde op een verdienstelijke tweede plaats met 868.401 stappen of gemiddeld iets meer dan 28.000 stappen per dag. Het brons ging naar Lena Merlevede met 731.580 stappen. De vierde plaats was voor Myriam Kinget met 593.526 stappen. Romina Ghesquiere met 557.390 stappen maakte de top vijf compleet.

“We danken Anja, Lieze, Lena, Myriam en Romina en alle andere stappers nogmaals van harte voor hun deelname. We hopen het volgend jaar minstens even goed te doen of misschien nog beter”, besluit schepen Lieve Castryck.