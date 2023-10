Anja (52) uit Roeselare loopt marathon voor palliatieve zorgen na steun bij overlijden van haar man: “Enorme troost”

Op zondag 19 november zal Anja Lebon uit Roeselare een sponsormarathon lopen ten voordele van palliatieve zorgen. Anja werd enkele jaren geleden zelf geconfronteerd met een groot verlies en vond toen steun bij palliatieve zorgen.

Anja Lebon (52) heeft een eigen praktijk als diëtiste in de Groenestraat. “Ik ben in 1991 gestart met mijn zelfstandige praktijk. Ik ben graag actief bezig, ga vaak wandelen in de natuur en start de dag graag met een ochtendloop. Ik hou ook wel van uitdagingen, zo liep ik al een marathon en deed al eens een parachutesprong.”

Dertien jaar geleden liep ze de In Flanders Fields-marathon die aankomt in Ieper. “Mijn echtgenoot, Elvis Bouckaert, begeleidde me onderweg op de fiets. Dat was ontzettend leuk, een ogenblik dat we ons zeer verbonden voelden met elkaar.”

In augustus 2020 werd haar man echter ziek. “Onderzoeken in het ziekenhuis toonden aan dat het zeer ernstig was. Hij had kanker en al snel volgde de diagnose: hij kon niet meer genezen. Dat was een mokerslag voor ons, hij was amper 59 jaar. Zijn eetlust verdween, maar ik probeerde hem toch de noodzakelijke voedingsstoffen te laten eten. Als diëtiste weet ik precies wat mensen nodig hebben aan voedingsstoffen. Maar toen ik hem vertelde dat hij dit en dat moest eten, antwoordde hij zachtjes: ik moet juust niets. En gelijk had hij, het was zijn leven, zijn beslissing. Alleen hij wist hoe hij zich voelde en wat hij kon.”

Oase van rust

“Mijn man kwam bovendien na zeer korte tijd al in een palliatieve fase terecht. De mensen van AZ Delta stelden ons voor om te verhuizen naar de palliatieve afdeling enkele verdiepingen hoger in het ziekenhuis. Dat was voor ons een oase van rust: de vele doktersbezoeken en onderzoeken waren voorbij, we konden ten volle profiteren van elkaars aanwezigheid, we maakten zelfs nog samen een creatief werk. Het waren intense maar zeer waardevolle ogenblikken samen. Het leek meer dan een week, maar in werkelijkheid hebben we slechts drie dagen op de palliatieve afdeling verbleven. Het was een ongelooflijke troost. Op 16 oktober, enkele maanden na de diagnose, is mijn man overleden.”

Anja heeft nu beslist om op zondag 19 november opnieuw een marathon te lopen. “Het wordt opnieuw het parcours van de In Flanders Fields-marathon en deze keer is het mijn jongste zoon die mij zal begeleiden. Hij neemt dus de taak van zijn pa over. Uiteraard zal dit een zeer emotioneel moment zijn, maar ik wil dit doen. We starten om 8 uur in Nieuwpoort om dan om 12 uur aan te komen op de Grote Markt in Ieper.”