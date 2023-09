Anja (50) leeft voort dankzij honderden stickertjes die hele wereld rondgaan: “Zo herdenken we haar tot in Japan”

Wereldwijd prijken er, tot in Japan en de Fiji-eilanden maar ook op de pier van Blankenberge, meer dan 300 stickers met een hartje voor Anja Vervaecke. Deze verzekeringsagente uit Eernegem (Ichtegem) bezweek op 23 april aan botkanker. “Zo blijft mijn vrouw voortleven in de herinneringen van velen”, zegt echtgenoot Wim Boone.

This storm is real and our fear is real, said the horse. But our love is also real and in the end love wins. Die tekst prijkt op het rouwkaartje voor Anja Vervaecke (50), die op 29 april gecremeerd werd in het Polderbos in Oostende. Aan de 420 personen die aanwezig waren op de afscheidsviering, gaf Wim Boone op uitdrukkelijk verzoek van zijn overleden echtgenote vier stickers met een hartje mee.

Betekenisvolle plaats

“De bedoeling was dat iedereen een sticker op een betekenisvolle plaats zou kleven. Niet alleen op een verre bestemming, maar ook dichtbij”, vertelt Wim Boone (51), een projectingenieur in de automobielsector, die 29 jaar gelukkig gehuwd was met Anja Vervaecke. “Het was Anja’s idee, ze maakte zelf een tekening van een eiland in de vorm van een hartje. Nadien opperde onze dochter Luka het voorstel om al die hartjes visueel op een wereldkaart te zetten. Om dat te kunnen realiseren, moesten de mensen ons contacteren en de locatie doorgeven waar ze een hartje gekleefd hebben. Inmiddels hebben we op die manier meer dan 300 hartjes kunnen traceren en via Google Maps op een interactieve kaart gepind. De meeste hartjes bevinden zich op Europese bestemmingen, maar ook in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Kenia, Ecuador, Maleisië, Thailand, Japan en zelfs de Fiji-eilanden. In feite hangen er wereldwijd veel meer stickers, maar niet iedereen heeft ons gemeld waar ze een sticker achtergelaten hebben. Een eerste lading van 2.500 gratis stickers is alvast uitgeput, ik heb er nu nog 5.000 laten bijdrukken.”

“Anja sterft pas écht als niemand meer aan haar denkt” – Wim Boone, echtgenoot

Zoon Jarno Boone (28), publieksopwarmer voor tv-uitzendingen en sportcommentator voor NBA en Formule 2 en 3 op Eleven en Play Sports, vult aan: “Ondanks haar jarenlange ziekte en lijden was mama altijd positief ingesteld. Ze bezat een grote wilskracht. Ze had een gesloten Facebook-groepje gemaakt Stronger Together voor de familie en dichte vrienden, waarop ze haar jarenlang ziekteproces beschreef om hen inzicht te bieden in de kanker die zo hard in haar lichaam woedde. Toen al vroeg ze hen om hartjes in de natuur te fotograferen en die foto’s te posten in de groep. Nadien is het idee van die stickers gerijpt.”

Bucketlist

Echtgenoot Wim Boone: “In 2001 kreeg Anja lymfeklierkanker, in 2016 borstkanker en in 2020 botkanker. Ze heeft zwaar afgezien, maar hard gestreden. Na elke nieuwe tegenslag stond ze opnieuw recht. Zelfs na haar beenamputatie heeft ze opnieuw leren fietsen en zwemmen. Negen maanden lang heeft ze in het Gentse UZ moeten revalideren. Tijdens haar verblijf heeft zij een tekening van een eiland in de vorm van een hartje gemaakt met krijt, dat later ook gebruikt werd voor de rouwbrief en de stickertjes. Ze heeft met haar prothese zelfs nog deelgenomen aan een kwarttriatlon.”

Alle hartjes over heel de wereld. © gf

Zoon Jarno herinnert zich nog levendig de dag dat het verdict voor zijn moeder Anja viel: “Op 19 april 2022 zeiden de dokters dat er geen genezing meer mogelijk was. Een verder doorgedreven chemokuur kon enkel haar leven rekken. In september 2022 zette mama een punt achter de therapie, er waren teveel bijwerkingen. Ze leed teveel en wou liever nog enkele maanden quality time met ons doorbrengen.”

“We hebben Anja’s bucketlist nog kunnen afwerken: een reisje met een sportwagentje door Engeland, een gezinsvakantie in Malaga en een weekendje Ardennen”, benadrukt Wim Boone. “Eind november 2022 hebben we samen haar afscheidsviering voorbereid. Op de rouwbrief wou ze haar eilandje in hartvorm en de volgende boodschap: was ik jouw schaduw, ik bleef aan jou gebonden, maar de zon wijst mij een eigen weg. Alles werd op punt gezet, zoals Anja wenste. Ook haar overlijden: ze koos voor euthanasie, toen het ademen te moeilijk werd. In een opgenomen videoboodschap kreeg zij het laatste woord op haar uitvaart”, aldus Anja’s echtgenoot, die troost vindt in de vele hartjes wereldwijd. “Anja sterft pas écht als niemand meer aan haar denkt.”