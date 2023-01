Anita neemt na 36 jaar afscheid van In De Vrede

Na 36 jaar dienst heeft Anita Notredame uit Vlamertinge afscheid genomen van café In De Vrede uit Westvleteren.

“Anita is de langst werkende werknemer van In De Vrede. In de horeca 36 jaar aan één stuk werken is een unicum”, zeggen uitbaters Philip De Backer en Guy Depoorter van In De Vrede. Anita is getrouwd met Geert Goudezeune en woont in Vlamertinge. Ze is moeder van Natacha en Niels. Ondertussen heeft ze ook al twee kleinkinderen Faye en Jill. “Haar ouders waren bevriend met de vorige uitbaters, Daniël Wyffels en Magda Coutigny, die het oude café hadden recht tegenover de Sint-Sixtusabdij. Langs deze weg is ze gestart met serveren.”

Vaste waarde

Op 21 juli 1987 ging Anita in dienst bij Daniël en Magda. “In 1999 is Anita mee verhuisd als opdienster in het nieuwe café met als mede-uitbater Philip De Backer en later in 2019 bij Philip en Guy Depoorter”, legt Leen uit. “Anita diende op in het café en stond altijd klaar voor een babbel. Ze was een vaste waarde voor heel veel vaste klanten.”

De uitbaters Philip en Guy van café In De Vrede en haar collega’s willen haar via de krant van harte bedanken voor haar 36 jaar trouwe dienst. “Ze was er elk weekend en op alle feestdagen. Iets wat niet evident was met een gezin. Anita kan nu genieten van een welverdiende rustigere periode met haar familie. Ze zal nu haar ouders ook bijstaan in huishoudelijke taken.