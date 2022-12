Animal Rights voert actie bij kalkoenenslachthuis Volys Star in Lendelede

In de voorbije nacht (donderdagavond 8 december om 22.30 uur tot vandaag vrijdagmorgen 9 december om 1 uur, red.) voerde ‘Animal Rights’ actie aan Volys in Lendelede, het enige kalkoenslachthuis in ons land. Met de actie wilde de dierenrechtenorganisatie kalkoenen in beeld brengen tijdens het enige moment dat ze de buitenlucht inademen.

De organisatie klaagt de erbarmelijke omstandigheden aan waarin de dieren van bij hun geboorte tot aan hun dood moeten leven en wil dat er actie ondernomen wordt tegen dergelijk dierenleed.

Animal Rights maakte de beelden over aan de inspectiedienst Dierenwelzijn. En diende bij het parket klacht in tegen de bedrijven omdat ze geen zorg dragen voor de dieren. “Als dit met huisdieren zou gebeuren, waren de dieren allang in beslag genomen en zou de eigenaar nooit nog dieren mogen houden”, zegt Van Campenhout. “We roepen op om dierenleed van het bord te laten en te kiezen voor plantaardige alternatieven deze feestdagen.

Stille wake

Donderdagavond hielden de actievoerders een stille wake bij ieder transport van kalkoenen dat het bedrijf binnenreed.

Communicatieverantwoordelijke van Volys Ward Vandorpe liet weten dat de actie van Animal Rights in overleg met het bedrijf gebeurt. “Dat is al de derde keer en dat doen de actievoerders ook op een serene manier. We zijn trouwens een bedrijf dat kalkoenen slacht, maar ze niet zelf kweekt. En kwekers die aan ons leveren, hebben een lastenboek waarin staat dat ze alleen mogen leveren als het kweken aan een aantal voorwaarden voldoet.”