Animal Rights voert actie aan kalkoenslachthuis Volys in Lendelede in aanloop naar feestdagen

Animal Rights voert in de nacht van dinsdag op woensdag actie bij kalkoenslachthuis Volys in Lendelede. De actievoerders zullen er een serene wake houden om aandacht te vragen voor “het leed van kalkoenen die op het kerstmenu belanden”.

De actie loopt van 23 tot 2 uur in Lendelede. “Wij staan die nacht daar om bewustzijn te creëren voor het veel te korte bestaan vol angst en lijden van deze dieren. Het uitbuiten van deze individuen voor een feest van vrede en liefdadigheid, weerspiegelt een morele inconsequentie”, zegt campagnecoördinator Joffrey Legon.

Volgens cijfers van Statbel werden in 2022 meer dan 718.000 kalkoenen geslacht in België. Bij het slachthuis in Lendelede worden wekelijks 16.000 tot 18.000 kalkoenen geslacht. Actievoerders zullen de aanleverende vrachtwagens opwachten met camera’s. “Zo willen we deze dieren een gezicht kunnen geven. Door middel van onze foto’s, video’s en livestreams garanderen we dat het verhaal van hun veel te korte bestaan vol lijden niet verloren gaat.”

“Animal Rights vraagt het slachthuis om een kalkoen een kans op leven te geven als geste voor kerst”, klinkt het. Het dier zou dan overgebracht worden naar een sanctuary, een plek waar dieren in een veilige en natuurlijke omgeving aangepaste medische zorgen krijgen. De dierenrechtenorganisatie roept verder op om deze Kerst te kiezen voor plantaardige alternatieven en de kerstkalkoen van tafel te laten.