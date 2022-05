Animal Rights maakt opnieuw schokkende beelden in West-Vlaamse varkensstallen: “Consument moet weten wat en wie hij eet”

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft opnieuw schokkende beelden gemaakt in West-Vlaamse varkensstallen. Op de undercoverbeelden zijn dieren met onverzorgde abcessen en ontstoken ogen te zien, maar ook kadavers tussen de levende varkens. “Er is niks humaans aan de varkensindustrie”, zegt woordvoerster Els Van Campenhout.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights maakte de undercoverbeelden in zes varkensstallen, waarvan vijf in West-Vlaanderen. Het gaat om stallen in de omgeving van Roeselare en Tielt, maar campagnecoördinator Els Van Campenhout wil niet verder in detail treden. “We willen dan ook de varkenshouders niet individueel of persoonlijk aanvallen, maar wel de varkenssector als een geheel. Varkens in de vleesindustrie leiden geen gelukkig leven, maar ondergaan een triest bestaan voordat ze uiteindelijk creperen in de stallen of een akelige dood in het slachthuis sterven. Er is niets humaans aan de varkensindustrie. Dat is ook de reden waarom we deze beelden maken en verspreiden: om aan de consument te laten zien wat en wie hij eet. Dit zijn helaas standaardpraktijken in varkensstallen. We pikken er zes lukraak uit en het is meer meteen prijs.”



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Op de beelden is te zien hoe zieke en kreupele dieren met grote abcessen in de stallen zitten. Volgens de dierenrechtenorganisatie kannibaliseren de varkens elkaar zelfs uit verveling. “De varkensindustrie heeft geen greintje mededogen voor de dieren die zij uitbuit. Zelfs zieke dieren krijgen geen medische verzorging. Alles draait alleen maar om het geld dat op de kap van de dieren verdiend kan worden. De individuele dieren tellen niet voor deze industrie die geen enkel moreel besef heeft. Anders was ze allang opgehouden met bestaan”, zegt Van Campenhout.

Animal Rights maakte bij de Dienst Dierenwelzijn melding van de verwaarloosde varkens. Volgens de dierenrechtenorganisatie was er in het merendeel van de onderzochte stallen ook geen afleidingsmateriaal aanwezig, hoewel dat wettelijk verplicht is. “Deze wettelijke minimumnormen zijn al ruimschoots ontoereikend voor de mentale stimulering van de varkens, maar zelfs die worden in de praktijk niet gehaald”, klinkt het.