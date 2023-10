Angels’ Share bottelt whisky

Het bestuur van whiskyclub The Angels’ Share deed voor de tweede keer in de carrière van de club een clubbotteling. Zo hebben ze dus een gepersonaliseerde fles whisky om aan de man en vrouw te brengen. De heren verkochten zaterdag hun eerste flessen en die gingen vlotjes de deur uit. “Wie er nog eentje wil bemachtigen, wacht best niet te lang.”

Whiskyclub The Angels’ Share is aan haar 14de jaar bezig. Het zeskoppige bestuur was afgelopen zaterdag aanwezig in D’Oude Velomoakerie in de Ommegangstraat.

“Vandaag mogen we de eerste flessen van onze clubbotteling uitdelen aan wie al bestelde, een heuglijke dag natuurlijk”, vertelt voorzitter Dominique Santy die samen met Johnny Baert, Patrick Roelens, Bart Vandamme, Kristof Sauvillers en Nick Vanwalleghem het bestuur vormt. “We deden een eerste clubbottelling toen we ons vijfjarig bestaan vierden en we vonden dat de tijd rijp was voor een tweede. Daarvoor gingen we aankloppen bij Manu Vanneste van Double V. Het bestuur proefde en beoordeelde een aantal whisky’s om uiteindelijk bij dit eindresultaat te komen.”

Fles met logo

De club liet 120 flessen maken. “We hebben er op vandaag nog een 27-tal over, dus wie er nog eentje wil, maakt er best snel werk van”, vertelt Johnny. “Een fles kost 90 euro en heeft een gepersonaliseerd etiket dat we samen met Manu ontworpen hebben. Bepaalde zaken moéten vermeld worden op een whisky-etiket, maar natuurlijk kreeg het logo van The Angels’ Share een prominente plaats.”

De club is bijzonder tevreden met de whisky. “Het is wel een speciaal moment en een mooi aandenken aan onze club. Op vandaag hebben wij om en bij de 50 leden, maar er zijn ook vrienden en familie die een flesje bestelden. Je hoeft geen link te hebben met de club om een fles te kopen”, zegt Patrick.

“Jaarlijks organiseren wij een viertal tastings en een nieuwjaarsdrink. In het verleden trokken we ook al samen op reis naar Schotland. Wie interesse heeft in een fles of graag lid wordt van onze club, mag zeker contact opnemen met Dominique, onze voorzitter, en dat via 0496 50 59 92.” (MV)