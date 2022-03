Angelique belooft weekendje Parijs aan wie haar verloren ring vindt van huwelijksaanzoek in de lichtstad

In de romantische lichtstad Parijs werd Angelique Lefebvre in januari 2017 ten huwelijk gevraagd. Getuige haar verlovingsring uit rosé goud met de gravure ‘Paris N&A 1/17’. De vrouw verloor het kleinood en is nu bereid om de vinder te trakteren op een weekendje Parijs. “Want de emotionele waarde is groot.”

“Eerlijk, het is al een jaar geleden dat ik mijn verlovingsring verloren ben”, begint Angelique Lefebvre met enige schaamte. “Ik had de ring al eerder moeten laten verkleinen of vasthangen aan een ketting, want hij hing nogal los rond mijn vinger en was er al een paar keer van geglipt. Het is niet duidelijk waar ik hem precies verloren ben, maar ik vermoed in de buurt van de vestiging van Vlaamse werkgeversorganisatie Voka in Kortrijk of tijdens een bedrijfsbezoek in Zedelgem.”

De 35-jarige vrouw coacht ondernemers op zelfstandige basis en woont met haar man in Oostduinkerke. “Intussen zijn we in intieme kring getrouwd. Ik dacht aanvankelijk dat hij wel ergens zou uitkomen, maar kwam tot de conclusie dat het zo niet zal lukken. Practice what you preach, dacht ik. Ik wou er eens écht werk van maken. Daarom mijn recente oproep op sociale media. Van zodra ik er echt alles aan gedaan heb, kan ik mezelf niks kwalijk nemen.”

Na een dag is het opsporingsbericht van Angelique al meer dan tweehonderd keer gedeeld. “Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen mekaar helpen en het leert me om in de toekomst sneller actie te ondernemen. Ik kreeg al heel wat tips binnen: ‘spring eens binnen bij die juwelier’, en ‘bid tot Sint-Antonius, de patroonheilige van de verloren voorwerpen’, maar de ring is nog niet gevonden.”

Beloning

Het koppel belooft de eerlijke vinder nu een indrukwekkende beloning, die voor hen heel symbolisch is. “Een weekendje Parijs. Het gaat om de grote emotionele waarde. Daar kan je geen prijs op plakken. We bieden de vinder zelfs de keuze tussen twee weekends: Parijs of onze kust.”

“In Sint-Idesbald zijn we bereid ons verhuurappartement gratis ter beschikking te stellen. Wie meer weet, mag altijd contact opnemen via Facebook. Ik hoop dat hij opduikt, ook al is het binnen een jaar of tien. En als ik de ring mag terugkrijgen, hang ik hem meteen aan de ketting”, belooft Angelique.

(TP)