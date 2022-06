Angèle Dewulf uit Kortemark viert 100ste verjaardag

Angèle Dewulf vierde haar 100ste verjaardag in het wzc Blijvelde waar ze pas sinds september vorig jaar verblijft. Angèle had vroeger een naaiwinkel in de Stationsstraat die bekend stond als ‘bi Tempelaers’.

Angèle werd geboren op 26 mei 1922 en groeide op in een gezin van zes kinderen in de ouderlijke hoeve aan de rand van Kortemark, daar woont nu haar neef Eddy. Behalve Angèle is er enkel nog een zus in Canada in leven.

Angèle trouwde met Willy Tempelaere. Na hun huwelijk gingen ze inwonen bij de ouders van Willy in de Stationsstraat waar Angèle een naaiwinkeltje runde en haar echtgenoot een fietshandel uitbaatte. Heel wat Kortemarkenaren zijn ooit nog bij ‘bi Tempelaers’ langs geweest.

Angèle verkocht in haar winkel ook naaimachines en ze stond bekend voor haar smyrnatapijten, in die tijd erg in trek. Samen met Willy was Angèle actief in heel wat verenigingen. Willy speelde bij de fanfare en was ook brandweerman.

Angèle bleef trouw de brandweerfeesten bijwonen, ook lang nadat ze afscheid moest nemen van Willy, die amper 50 jaar werd. Er waren geen kinderen, maar Angèle was graag gezien door haar familie, nichten, neven en buren. Ze hield veel van kinderen en was graag onder het volk. Zo hielp ze haar zus in ’t Handelshuis.

Vrolijke dame

Jarenlang heeft Angèle gezorgd voor haar schoonmoeder die naast haar woonde. Angèle verhuisde na het overlijden van haar schoonmoeder naar een kleinere woning op de markt. Op 1 maart 2012, op haar 90ste, ging Angèle naar een serviceflat.

Toen het met haar gezondheid minder ging, nam ze op 2 september van vorig jaar haar intrek in het wzc Blijvelde waar ze omringd wordt met de beste zorgen en geniet van de bezoekjes van haar familie. “Angèle is altijd een vrolijke dame geweest”, vertelt haar nicht Nadine.

“Heel actief ook, ze was lid van tal verenigingen. Voor haar verjaardagsfeest waren dan ook heel wat vrienden en kennissen aanwezig.”

(TL)