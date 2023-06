Angèle blaast 101 kaarsjes uit

Feest in woonzorgcentrum Blijvelde want bewoonster Angèle Dewulf mocht er haar 101ste verjaardag vieren. Angèle baatte jarenlang een winkel uit in de gemeente.

Angèle groeide op in een gezin van zes kinderen op de ouderlijke hoeve in Torhout, niet ver van de grens met Kortemark. Deze boerderij wordt momenteel bewoond door haar neef Eddy Dewulf en zijn gezin. Ze heeft nog één zus die in leven is en die in Canada woont. Angèle liep school in Kortemark en huwde met Willy Tempelaere. Ze gingen wonen in de Stationsstraat, ter hoogte van de 10de Linieregimentstraat, waar ze een winkel runde. Ze verkocht naaimachines, naaigerei en iedereen kon terecht bij Tempeloars, zoals het in de volksmond genoemd werd, voor allerhande droog- en nieuwkuis.

Haar man Willy baatte een fietshandel uit. Samen waren ze actief in veel verenigingen en Angèle woonde graag verschillende vergaderingen bij.

’t Handelshuis

Haar man Willy speelde bij de fanfare en was ook brandweerman. Ze verloor haar man Willy heel vroeg, want hij werd slechts 50 jaar. Het koppel bleef kinderloos. Ondanks dit grote verlies bleef Angèle onder de mensen komen en ging helpen in café ‘t Handelshuis, want ze was de schoonzus van uitbater Jules Vantyghem.

Jarenlang bleef Angèle de zorg voor haar schoonmoeder, die naast haar woonde, op zich nemen. Na de dood van haar schoonmoeder besloot Angèle kleiner te gaan wonen. Ze vond een geschikte woning op de Markt, naast dagbladhandel ‘t Griffelke. Op 1 maart 2012 besloot ze op 90-jarige leeftijd om te verhuizen naar een serviceflat en daar bleef ze nog negen jaar zelfstandig wonen. Sinds begin september 2021 verblijft Angèle in het wzc Blijvelde waar ze omringd wordt met de beste zorgen en geniet van de vele bezoekjes van haar familie. (JDK)