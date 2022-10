Andy verloor familielid aan kanker en bakt nu met MSKA pannenkoek voor goed doel

De bakkerijafdeling van MSKA Roeselare bakt op 20 oktober 24 uur lang non-stop pannenkoeken voor Kom op tegen Kanker. De datum werd niet toevallig gekozen want dan is het ook de Dag tegen Kanker in ons land.

Praktijkleerkracht in de bakkersafdeling Andy Vandenberghe verloor zelf een familielid aan de vuile ziekte en is daarom extra gemotiveerd om zijn schouders onder het project te zetten. “Vroeger deden we ook vaak acties voor het goede doel, maar dat was meestal voor wereldrampen zoals bijvoorbeeld de tsunami in 2004. Nu vond ik het toepasselijk om iets te doen voor Kom op tegen Kanker”, vertelt Andy.

De leerlingen bakken van donderdag 12 uur tot vrijdag 21 oktober 12 uur. “Tijdens de nacht zijn er altijd leerlingen aanwezig, er zijn zelf een vijftiental collega-leerkrachten die komen meehelpen. Een pakje pannenkoeken zal zeven euro kosten en ze zijn verpakt per tien. Iedereen die zich geroepen voelt, is ook welkom om mee te helpen”, zegt praktijkleerkracht Andy.

De pannenkoeken zijn verkrijgbaar via deze link , op de Facebookpagina of op school zelf op 20 oktober en 21 oktober. (LVC)