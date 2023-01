Andy Vandenbon is de Krak van De Panne: “Als ik mensen kan helpen, voel ik me rijker dan rijk”

Voor Andy Vandenbon (48) is zijn Krak-titel vooral een blijk van waardering. Het doet hem deugd dat mensen appreciëren wat hij doet, dat ze hem aanvaarden om wie hij is, hoe hij is…

Voor Andy is Hoeve Paepehof een kinderdroom die in vervulling ging. “Als kind al zag ik op de ouderlijke hoeve mijn eigen diertjes lopen. Het was echter een hoeve in volle werking, en er was voor mijn diertjes helaas geen plaats. Deze kinderdroom bleef door mijn gedachten spoken en de jaren gingen voorbij. De hoeve stond leeg. Er was sprake om alles af te breken en er een woonwijk van te maken. Toen stak mijn kinderdroom weer de kop op. Ik besloot de hoeve van de sloop te redden en er mijn ding te doen. Het was nu of nooit. In 2011 werden de plannen gesmeed, de afbraakwerken om de heropbouw te starten begonnen in 2012. Op 1 juli van datzelfde jaar openden we onze deuren, klein en nonchalant, met boerenboterhammen, croque monsieurs en bakijsjes. Vanaf die winter en de afgelopen jaren groeide de kaart langzaamaan tot wat ze nu is. Simpele eerlijke gerechten, zoveel mogelijk huisbereid. Het was oorspronkelijk de bedoeling om een educatieve kinderboerderij te starten, waar kinderen centraal staan in het leven op de boerderij. Waar ze leren waar alles vandaan komt: melk, graan, hooi, strooi…” Omdat Andy hoofdzakelijk alles alleen moest runnen, was die droom iets te hoog gegrepen. “Dat kwam ook doordat ik langzaam maar zeker een voltijdse job had in de horeca. Gelukkig kwamen er vrijwilligers die het werk op de kinderboerderij overnamen. Het is natuurlijk jammer dat ik dit deel van mijn droom niet verder kon uitwerken. Maar ooit zal ik er weer 200 procent mijn schouders onder zetten.”

Andy Vandenbon Privé Andy Vandenbon (48) is geboren in Veurne. In Adinkerke is hij sinds jaar en dag het gezicht en de zaakvoerder van kinderboerderij Hoeve Paepehof. Hij krijgt daarbij de steun van zijn vriendin Nele Versavel, een team vrijwilligers en zijn moeder Roza Depoorter. Loopbaan Na zijn lagere school studeerde Andy aan het KTA Diksmuide. Na zijn slagersopleiding ging hij jaren als slager aan de slag, tot hij eindelijk zijn kinderdroom kon realiseren. In 2012 startte hij zijn kinderboerderij Hoeve Paepehof. Vrije tijd Veel vrije tijd heeft Andy niet, maar de weinige momenten dat hij niet werkt of zich voor en met anderen engageert, reserveert hij voor zijn vriendin Nele.

Bakatelier

Andy’s coronatherapie bestond uit pannenkoeken bakken voor winkels, en dat bleek een schot in de roos. “Zo hebben we uiteindelijk de oude geitenstal omgebouwd tot een professioneel bakatelier dat aan alle normen voldoet. Slagers uit de wijde regio zijn nu mijn afzetmarkt. Maar we zitten nooit stil! We hebben nu partners aangesproken en zoeken nog verenigingen en diensten die mee hun schouders zetten onder mijn project om op de site mensen met een beperking hun dagbesteding te laten doen. Als ik iets in mijn kop steek, ga ik ervoor, tegenwind blaas ik de andere kant op!”

Initiatieven steunen

“Organiseren om mensen samen te brengen is nog een van mijn dada’s. Binnenkort is het weer Lammetjesdag. In de zomer is er Breek de week met leuke kinderactiviteiten, met kerst organiseren we Kerst op de boerderij. Met de handelaars in de straat organiseren we de Veldkerremesse, die jaren geleden ontstond in de weides van de boerderij. Ik zit in het Unizobestuur van De Panne, de milieuraad en deed al mee met enkele denktanks in de gemeente. Ik volg de politiek vanop de zijlijn… Waar ik kan, steun ik initiatieven voor een goed doel. We bakken pannenkoeken voor benefietevenementen, de voedselbank… Verenigingen die iets betekenen in de gemeente krijgen soms een lading van onze heerlijke schijven. Ze zeggen dat ik nooit rijk ga worden, maar als ik gelukkig word door mensen te helpen, dan ben ik toch rijker dan rijk?”