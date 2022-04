Andy Vandenbon bouwt pannenkoekenatelier in Paepehof

De Pannenaar Andy Vandenbon, zaakvoerder van ‘Hoeve Paepehof Kinderboerderij’ is een ondernemer die van aanpakken weet. Daarvan gaf de bezieler van Lammetjesdag nog maar eens blijk met zijn gloednieuwe pannenkoekenatelier.

De vaste bezoekers van Lammetjesdag keken dit jaar op toen ze op de plek van de vertrouwde schapenstal geen lammetjes meer konden aaien, want Andy had de stal gesloopt om er zijn nieuwe pannenkoekenatelier te bouwen.

“Onze verse pannenkoeken staan hier al jaren op de kaart, maar tijdens de coronapandemie rijpte er in mijn hoofd een nieuw idee”, vertelt Andy. “Ook ik was slachtoffer van de coronacrisis toen de horecazaak en de kinderboerderij dicht moesten.”

“Stilzitten is echter niks voor mij, en ik probeerde het inkomensverlies deels te compenseren met afhaalgerechten en met… pannenkoeken. Elke week bakte ik zo’n 300 kg pannenkoeken die ik leverde bij een aantal ex-collega’s met een slagerszaak, want die mochten wel openblijven. Ik kondigde ook elke grote pannenkoekenbak aan via de sociale media en soms bezorgde ik pannenkoeken uit solidariteit bij organisaties die zwaar werden getroffen door de coronapandemie, zoals in het woonzorgcentrum waar mijn eigen oma verblijft.”

“Zolang de zaak gesloten was, lukte het best om elke week een pannenkoekenstapel van 300 kg te bakken, maar met het oog op de toekomst wilde ik mijn pannenkoekenverkoop ook verderzetten. De schapenstal sluit aan bij de horecazaal, en dat zou de ideale locatie zijn voor een apart pannenkoekenatelier.”

Zes grote gasbranders

Het atelier is een lichte, open ruimte met zes grote gasbranders, waar Andy vlotjes het deeg over de pannen verdeelt en tegen de sterren op pannenkoeken de lucht in zwiert. “Aan de andere kant staat nog een eens een fornuis met zes kookplaten, dat ik tweedehands heb gekocht en ga uittesten”, legt Andy uit. “Ik voel me hier in mijn sas, want ik heb alle ruimte, en er is ook nog een grote koelcel. Het is ook aangenaam dat ik hier de zonnestralen zie binnenvallen. Ik heb heel wat bekijks door het open raam, want alle bezoekers die hier iets komen eten of drinken, blijven staan om me gade te slaan. En ja, ‘koken kost geld’, zeggen ze… Zeg maar dat ik hier een kleine villa in heb geïnvesteerd! Daar moet ik zeker massa’s pannenkoeken voor bakken, maar ik bak er elke week wel zo’n 650 kg… Als ik op dreef ben, dan verzet ik per uur toch zo’n 20 à 22 kg.”

Wie Andy in actie wil zien en zijn verse pannenkoeken wil proeven, kan dat in het EETkafee van Hoeve Paepehof.