Andrius Petkus wint EK Zandsculpturen met ‘Between the lines’

Tussen 13 en 19 juli vond tijdens het Zandsculpturenfestival het EK Zandsculpturen plaats. De Litouwer Andrius Petkus (46) won met zijn prachtige ingetogen werk ‘Between the lines’ de titel. Plaatsen 2 en 3 waren voor respectievelijk Jakub Zimacek uit Tsjechië en Roman Shurubkin uit Oekraïne.

Het was burgemeester Jean-Marie Dedecker die de eer had de laureaat te mogen uitroepen. “Het werk is prachtig. Het is van een ingetogen genialiteit die tot de verbeelding spreekt. Ik ga hem meteen vragen of hij het niet kan verwerken in een duurzaam materiaal om in onze gemeente te zetten”, knipoogt de burgemeester.

30 ton zand

De Ltouwse zandkunstenaar is niet aan zijn proefstuk toe. Hij won eerder al concours in Moskou en Siesta Key in de VS. “Ik heb er 7 volle dagen aan gewerkt, gebruikte 30 ton zand en ben begonnen met een basisberg van 3 m hoog”, zegt Andrius trots.

“De competitie was heel sterk. Ik ben blij dat ik verkozen ben.” Andrius is al 15 jaar actief als zandkunstenaar. Daarnaast sculpteert hij ook met staal, hout, steen en styrofoam.

The origin of everything

Thema van dit kampioenschap was ‘The origin of everything’, de ‘oorsprong van alles’. Naast Andrius deden nog 5 andere kunstenaars mee.

De werken van het EK blijven nog het volledige Zandsculpturenfestival ‘Dino’s in the sand’ staan.

(PG)