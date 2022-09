Andress brengt alleenstaanden bij elkaar: “Focus ligt bewust niet op daten”

Andress Breda (43) was 17 jaar lang actief in de interimsector als professionele matchmaker tussen werkgevers en werknemers. Nu zoekt ze met ‘In goede compagnie’ naar de ideale match voor singles tussen 30 en 70 jaar. “De focus ligt op vriendschap, niet op daten.”

In 2019 bestond meer dan 40 procent van de Belgische huishoudens uit singles. Lucrèce, de mama van Andress Breda, is daar één van en zij vormde de inspiratie voor ‘In Goede Compagnie’. “Mijn mama is een knappe madam die houdt van het leven”, vertelt Andress. “Ik snapte lang niet waarom zo’n levenslustige vrouw toch alleen bleef, maar het is gewoon heel moeilijk om als single nieuwe mensen te leren kennen. Online bestaat er veel, maar alles draait om vluchtige contacten, waarbij de focus vooral op het daten ligt. Waar kan je vandaag nog nieuwe mensen ontmoeten?”, vraagt Andress zich af. “Vrienden met gezinnen val je niet graag lastig, want die hebben hun eigen drukke agenda en je stapt ook niet zomaar een café binnen hé.”

Ouder dan 30

Zo rijpte bij Andress het idee om single vrouwen en mannen te verenigen. “Met ‘In Goede Compagnie’ organiseer ik bijeenkomsten voor singles die de kaap van de 30 jaar hebben bereikt en op zoek zijn naar waardevolle contacten. Ik leg de focus bewust niet op daten, maar als uit een mooie vriendschap iets moois bloeit, dan juich ik dat alleen maar toe.”

Met de ontmoetingen zet Andress in op gezelligheid in een positieve, ongedwongen sfeer. “De avond start met onze turbo-ontmoetingen. Ik voorzie een reeks vragen die de alleenstaanden kunnen gebruiken om elkaar beter te leren kennen. Na een zestal minuten wissel je van gesprekspartner en zo leer je op korte tijd een tiental personen kennen en is het ijs gebroken.” Daarna is het de beurt aan de dj die zorgt voor een heuse afterparty. “Niets moet, alles kan. Wil je dansen, dan dans je, wil je dat niet, even goed. Hier kan je gewoon jezelf zijn en dat is het fijne.”

“Als single is het vaak moeilijk om de eerste stap te zetten”

De passie van Andress is mensen verbinden en diepgang creëren, precies wat ze wil bereiken met ‘In Goede Compagnie’. “Het is vaak moeilijk om die eerste stap te zetten als single”, weet ze. “Ik wil mensen prikkelen en hen helpen om nieuwe, waardevolle contacten uit te bouwen. Uit ons testevent zijn een paar mooie vriendschappen gebloeid en die mensen spreken nu wekelijks af om te gaan wandelen. Mooi toch? Het moet niet altijd over daten gaan, je netwerk uitbreiden en nieuwe mensen leren kennen is even belangrijk.”