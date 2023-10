Andrea viert honderdste verjaardag

In het woonzorgcentrum Maria Middelares in Moorslede werd donderdagmiddag de 100ste verjaardag van Andrea Beernaert gevierd. Andrea was de tweede dochter ten huyze Beernaert, na zus Lea. Broer Roger overleed op jonge leeftijd. Met een tweede zus, Henriette, was Andrea heel haar leven twee handen op één buik. Opvallend is dat zowel Andrea, Roger als Henriette de kappersstiel beoefenden. De familie Beernaert bouwde en runde ook de zaal waar nu café ‘t Kadaster is. De feestzaal stond gekend voor haar rouwmaaltijden. Andrea huwde niet en heeft ook geen kinderen. Op haar honderdste verjaardag werd ze omringd met heel veel liefde. Onder andere haar medebewoners in het woonzorgcentrum en een delegatie van het gemeentebestuur vierden mee. (BF/foto JS)