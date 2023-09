Andrea Vanacker blaast 100 kaarsjes uit in Gits

Groot feest: Andrea Vanacker 100 jaar. Na een leven van hard werken op de boerderij in Rumbeke ging Andrea eind de jaren 70 samen met man Roger in de Bruggestraat in Hooglede wonen.

Samen hadden ze twee pleegkinderen. Andrea deed vrijwilligerswerk en zette zich jarenlang in voor de zorgvakanties met ziekenzorg. Ook in het rusthuis ‘t Hoge kon op de inzet van Andrea gerekend worden. Op 31 december 1991 moest Andrea helaas afscheid nemen van haar man Roger. Alleen achterblijven was zeer zwaar, maar in die periode nam ze Godelieve bij zich op. In 2005 kwam Andrea in het woonzorgcentrum terecht. Vandaag geniet Andrea van de persoonlijke aandacht van het verzorgend personeel en van de vele bezoekjes die ze nog altijd mag ontvangen. (EVG)