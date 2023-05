André Witdouck stopt als bestuurslid 7mijl-stappers

Bijna 23 jaar geleden spraken enkele fervente wandelaars tussen pot en pint af om regelmatig te gaan wandelen in de omgeving. Zo werd, aan de toog van de Gilde in Moorsele, 14 juli 2000 de officiële startdatum van de 7mijl-stappers. Een van die enthousiaste stichters was André Witdouck. Op 11 mei werd hij bedankt voor zijn inzet.

De naam ‘de 7mijl-stappers’ verwijst naar het sprookje van Klein Duimpje met zijn zevenmijlslaarzen, en naar de toen meest courante wandelafstand van 10 tot 12 kilometer.

“André werd in 2007 onze penningmeester”, klinkt het bij de club. “Zijn taak werd er niet eenvoudiger op. Meer en meer werd een beroep gedaan op de computer, en zo gaf hij die fakkel begin 2014 door aan de huidige penningmeester Marijke Gheysen. André en zijn echtgenote Marie-Louise waren een beetje het gezicht van de club. Zij bemanden steevast de inschrijvingstafel bij elke wandeltocht van de club. Door de modernisering (scannen, elektronisch betalen…) maakte André langzamerhand plaats voor nieuwe en jongere elementen. Nu staat hij ook zijn plaats in het bestuur af. De wandelclub wenst André en Marie-Louise nog vele jaren, en ziet hen graag nog eens terug op een wandeltocht.”

De club organiseert op vrijdag 26 mei haar Sinksen-Vrijdag-Tocht. Het startpunt is de cafetaria van de sporthal, in de Vanmarckelaan. Je kunt starten van 7.30 tot 15 uur; de laatste aankomst wordt verwacht om 17.30 uur. Er is keuze uit 6 (rolstoelvriendelijk), 10, 14 en 20 kilometer. Vooral de (nieuwe) groenzones van Moorsele worden aangedaan, en vanaf de 10 kilometer ook een heel stuk natuurdomein Bergelen. Op elke afstand is minstens één rustpost voorzien. Deelnemen kost 3 euro. Federatieleden krijgen korting, jongeren tot 12 jaar wandelen gratis. (HV)

