André Van de Velde en Rik Sprangers doen wekelijks vrijwilligerswerk

André Van de Velde (71) en Rik Sprangers (58), beiden woonachtig in Spiere-Helkijn, verrichten heel wat vrijwilligerswerk op de gemeente. Naast de wekelijkse voedselbedeling zetten ze zich beiden enthousiast in voor sport-ondersteuning, evenementen en nog zoveel meer. De twee gepensioneerde, goedlachse mannen steken graag hun handen uit de mouwen.

Vijf jaar geleden startte André Van de Velde op vraag van burgemeester Dirk Walraet als vrijwilliger op de gemeente. “Ik werd gevraagd om hier en daar te depanneren. Van het één kwam het ander en ondertussen ben ik op verschillende fronten actief”, vertelt André.

En daar valt iets voor te zeggen. Naast de wekelijkse activiteit bij de voedselbedeling neemt hij af en toe de rol van zaalwachter op zich, ondersteunt hij de sportactiviteiten en vind je hem altijd terug op de jaarlijkse evenementen. “Ze mogen me altijd bellen als ze me nodig hebben”, knipoogt André.

Van Ieper naar Spiere

Rik Sprangers zocht een tijdje terug met z’n vrouw Annick Kellner andere oorden op en kwam vanuit Ieper naar Spiere-Helkijn. “Het grootste verschil tussen Ieper en Spiere-Helkijn? In Ieper zetten ze alles in op de toeristen, hier gaat het om de bewoners. Ik hoef dus niet lang na te denken over de vraag waar ik het liefst vertoef. We hebben ons die stap nog nooit beklaagd”, verklaart Rik.

“Sinds iets meer dan een jaar helpen we waar we kunnen. Annick neemt de organisatie van de haakjesclub voor haar rekening, en ik sta hier samen met André. Samen zijn we ook vaak te vinden op evenementen zoals Spierelire”,

zegt Rik. Ook op de vraag wat de toekomst brengt, heeft de enthousiaste vrijwilliger een antwoord: “We werken aan een nieuwe activiteit. Vanaf maart zal ik wandeltochten uitstippelen en begeleiden in de omgeving.”

Geen vaste taken

“We ondersteunen wekelijks ook de minderbedeelde mensen door een voedselbox te voorzien. Onze taak is het voedsel dat we verkrijgen via de voedselbank correct te verdelen over onze mensen”, geven de twee vrienden aan. De voedselbedeling vindt tweemaal per week plaats in polyvalente zaal de Loods. De organisatie gaat uit van het OCMW.

“Op deze manier kunnen we gemeente iets teruggeven voor wat gekregen hebben”

Een vaste taakverdeling is er niet, zo blijkt: “We zijn goed op elkaar ingespeeld, we werken goed samen. Problemen zijn er niet, al is André wel erg punctueel: iedere box moet leeg, een halfvolle zal je hier niet vinden” , grinnikt Rik.

“Het sociale contact met de mensen is onze grootste drijfveer”, verklaart André. “Klopt, en op deze manier kunnen we de gemeente iets teruggeven voor wat gekregen hebben” , vult Rik aan. (Sven Vandekerckhove)