André Spillebeen is Laureaat Egemse Verdienste

De Egemse Raad voor Cultuurbeleid organiseerde op zaterdag 7 oktober voor de 29ste keer een Dag van de Egemse Gemeenschap. Bij de gelegenheid wordt ook een Laureaat Egemse Verdienste gehuldigd, een eer die dit jaar te beurt viel aan André Spillebeen.

De Dag van de Egemse Gemeenschap, die jaarlijks georganiseerd wordt door de Egemse Raad voor Cultuurbeleid, was dit jaar op 7 oktober aan zijn 29ste editie toe. Op die speciale dag werd voor de twintigste keer de Laureaat Egemse Verdienste gehuldigd. Tijdens een academische zitting in OC Het Buurthuis wordt de laureaat steevast gehuldigd, waarna iedereen mag aanschuiven voor een receptie en een lekkere maaltijd. Dit jaar werd André Spillebeen gehuldigd als laureaat en door ERC-secretaris Wim Popelier geroemd voor zijn inzet.

Feest- en Sportcomité

“Bij het duiken in mijn archief merkte ik dat er zeer weinig foto’s te vinden zijn waarop André te zien is. Hij staat niet graag op de foto, maar verkiest om de stille, gemotiveerde werker achter de schermen te zijn”, vertelde Wim de toehoorders. “Als we terugkijken in de tijd zien we André bij heel wat verenigingen, niet alleen als mecenas in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van Vibol Coatings, maar als zeer actieve medewerker. Samen met zijn vrouw Marleen is hij jarenlang actief geweest binnen de Egemse Gezinsbond, hij is een actief lid van Neos en was jarenlang bestuurslid van Unizo. Op sportief vlak stond hij mee aan de wieg van DVK Egem en hij was bestuurslid van KSV Pittem.”

“Ondanks dit alles zal hij toch bij velen herinnerd worden als een van de drijvende krachten achter het Egems Feest en Sportcomité”, vertelde Schepen Chris Marreel. “Na 33 jaar bestuurslid geweest te zijn, volgde hij in 2014 Pierre Van Nieuwenhuyse op als voorzitter, om in 2020 de functie door te geven aan Wim Schepers. Enkele jaren geleden werd hij al deken van de Sint-Elooisgilde en nu is hij een meer dan verdiende Laureaat Egemse Verdienste.”