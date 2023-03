André Lewyllie is 101 jaar geworden

André Lewyllie uit Wijtschate mocht op 27 februari 101 kaarsjes uitblazen.

Hij werd geboren op 27 februari 1922 te Voormezele en woont tot op vandaag nog altijd in de serviceflats in Wijtschate. De familie Lewyllie verhuisde in 1923 naar Wijtschate, in 1948 huwde André met Maria Hessel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd André zelfstandig elektricien in Wijtschate en had er iets later ook een elektriciteitswinkel, waarin in 1955 de eerste tv stond. Naast het beroep van elektricien was André ook een fervent tuinier, hij spitte tot enkele jaren geleden nog zijn moestuin om met een eigen omgebouwde spade om zo zijn rug te sparen. Dagelijks ging hij ook nog zijn kippen voederen. Als je André vraagt wat het geheim is om zo oud te worden, dan antwoord hij steevast “Niet vergeten te ademen…”

De verjaardag werd in beperkte familiale kring gevierd en ook het gemeentebestuur heeft hem, namens Het Koningshuis een fruitmand overhandigd, en namens de gemeente nog enkele flessen Heuvellandse wijn. Op de foto herkennen we André, samen met zijn kinderen Marleen en Paula en hun echtgenoten en Marc, die in 2012 burgemeester werd van Heuvelland, maar onlangs de politiek een halt heeft toegeroepen, samen met de schepenen Bert Doise en Lieve D’Haene.