André en Annie uit Houthulst vieren gouden jubileum

André Beeckaert (75) en Annie Hemelsoen (73) vierden hun gouden jubileum in het gemeentehuis van Houthulst. André is geboren in Jonkershove en Annie in Zarren.

Het paar leerde elkaar kennen op de kermis van Klerken in 1969, in de garage van Roger Vanlerberghe waar er kermisbal was. Na vier jaar verkering trouwden ze op 14 juli 1973 in Klerken. Het gezin kreeg twee kinderen: Didier uit Houthulst, gehuwd met Ilse Vannieuwenhuyse en Nele die in Klerken woont en getrouwd is met Sigfried Lefevere. Ook kreeg het koppel vier kleinkinderen Fauke, Dieuwke, Warre en Tibe.

In zijn vrije tijd, die voor een groot deel gaat naar het uitvaartcentrum van Geert Logghe, houdt August ervan om bij de kinderen een handje toe te steken en te tuinieren. Zondag een toertje doen met de auto, een hapje eten en daarna eens bij de kinderen binnenspringen vindt het paar super. Dat André en Annie van gezelligheid houden getuigen de stoelen voor de deur, perfect om een gezellig praatje te maken.