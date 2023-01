André Depoorter van voormalig volkscafé Moeder Lucie verrast met etentje voor zijn 90ste verjaardag

André Depoorter, die ruim 27 jaar met wijlen zijn vrouw Rosa ‘moetje’ Corneillie het vroegere volkscafé Moeder Lucie heeft gerund, is maandag 16 januari precies 90 jaar geworden. Hij werd door zijn kroostrijke familie verrast met een etentje in restaurant De Beiaard op de Markt.

Het ging er gezellig aan toe en er werden verhalen uit vervlogen tijden bovengehaald. Het koppel kreeg zeven kinderen: Roger, Kristien, Johan, Patrick, Marnix (gestorven in 2011), Chris en Martine. Er zijn heel wat kleinkinderen en achterkleinkinderen. Café Moeder Lucie bevond zich op de hoek van de Bruggestraat met de Oude Gentweg. Rosa en André runden het van 1977 tot midden januari 2005. Er hadden destijds ook communie- en familiefeesten plaats, net als kampioenenvieringen met warme maaltijden. ‘Moetje’ stond aan het fornuis en André diende op. In april 2009 werd het café gesloopt ten voordele van het huidige tankstation Dats 24. Rosa is in december 2018 gestorven, intussen al meer dan vier jaar geleden dus. Op de foto het verjaardagsfeest van André vorige maandag met de gevierde zittend in het midden. (foto JS)