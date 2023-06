André Demedtshuis viert 40ste verjaardag in Wielsbeke met heel wat activiteiten

Wielsbeke viert de 40ste verjaardag van het André Desmedtshuis met een tentoonstelling van drie fotografen, een lezing van Bart Moeyaert, een vrieskoud avontuur met Martine Tanghe en een rondleiding in het cultuurhuis zelf. “We serveren een gevarieerd aanbod”, klinkt het bij voorzitter van de cultuurraad Frederik Vynckier (48).

Het André Demedtshuis – opgericht in 1983 en volledig vernieuwd in 2011 – is genoemd naar Vlaams schrijver en cultuurpromotor André Demedts (1906-1992). Het bezit de ideale troeven om de bezoeker de schoonheid van cultuur en de rust van natuur te bieden.

Het permanente André Demedtsmuseum en de maandelijkse kunsttentoonstellingen zijn zeker een bezoekje waard. Er zijn ook flink wat koffieconcerten in de aanpalende Sint-Bavokerk.

Verloren gebouwen

“Als 3 fotografen, Friederike Vanherpe, Angelino Defroidt en David D’Heygers erop uit trekken, op zoek naar afgelegen plaatsen waar de natuur het geruisloos terug overneemt, vinden ze unieke creaties van vervallen schoonheid en vergeten grandeur in België. Ze gingen op ontdekking doorheen deze ‘verloren gebouwen’ en tonen graag hoe ze dit allemaal gezien en beleefd hebben door hun lens, elk op hun eigen unieke manier maar altijd met respect voor locatie en natuur.”

“We verwelkomen iedereen graag op de vernissage met een welkomstdrink op zaterdag 1 juli om 15 uur. De tentoonstelling loopt van zaterdag 1 juli tot en met zondag 27 augustus en is dagelijks toegankelijk van 14 tot 19 uur. Na je bezoek kan je genieten van een drankje op ons zomerterras, met prachtig zicht op de Oude Leie-arm”, aldus Frederik Vynckier.

Bart Moeyaert. © Susanne Kronholm

“De boeken, het toneel en de gedichten van Bart Moeyaert zijn sinds zijn debuut in 1983 door lezers van alle leeftijden ontdekt”, vertelt Frederik. “Zijn werk wordt door critici als poëtisch, sfeervol en filmisch omschreven. In ‘Een Uur Cultuur’ legt de auteur zijn schrijversziel bloot. Zijn lezing heeft het jaar 1939 als beginpunt en eindigt op de dag van de lezing zelf. Tussendoor hoor je het verhaal van het gezin waarin Bart is opgegroeid, ontstaat er een eerste boek, evolueren zijn ideeën en wordt er op een aantal titels dieper ingegaan.”

“Geen klassieke lezing dus, maar eerder een performance. Met als toetje een vragenronde. Dit zal niet enkel kinderen vanaf 8 jaar boeien, maar ook volwassenen. Dit is enorm leuk en vindt plaats in Den Aert.”

Houdini

“Een vrieskoud avontuur waarvan je gaat gloeien. Over sneeuw die blijft liggen, een hond die gaat lopen, en het belang van een naam. Zo goed als elke dag moet Morris de berg op om de hond van zijn oma te zoeken. Het dier is een meester in ontsnappen. Ze heet niet toevallig Houdini. Net als Morris met de hond in zijn armen aan de tocht naar huis begint, valt de sneeuw met bakken uit de lucht. Van het ene op het andere moment staat de jongen er enkeldiep in. Boven op de berg snijdt de noorderwind. Het dal lijkt erg ver weg. Tot overmaat van ramp doet Houdini nog eens wat ze het liefste doet: ervandoor gaan. Morris weet zich even geen raad. Maar dan verschijnt in al dat wit ineens een lotgenoot, met een grote mond en een reusachtige ram. Martine Tanghe leest op 2 juli Morris, een nieuw verhaal van Bart Moeyaert, op muziek van Koen Brandt, gebracht door het ensemble Oxalys. Dit concert is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.” Locatie : Sint-Bavokerk.

“André Demedts (1906–1992) was zoveel meer dan een schrijver van talrijke romans en gedichten. Anders word je geen ereburger van Sint-Baafs-Vijve, Waregem en Nieuwpoort. Tijdens een rondleiding met gids aan (het museum van) het André Demedtshuis en omgeving op 8 juli kom je niet alleen meer te weten over het leven en werk van André Demedts, maar ook over zijn belang voor het Vlaams gedachtengoed, zijn rol als cultuurmentor of als brugfiguur tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika. De moeite waart dus om een expositie, lezing of concert mee te pikken”, aldus nog Frederik Vynckier.