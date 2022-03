André, de elektricien van Wijtschate, blaast 100 kaarsjes uit

In Wijtschate werd de 100ste verjaardag gevierd van André Lewyllie. Op 27 februari 1922 werd André geboren in Voormezele. Een jaar later verhuisde de familie naar Wijtschate. In 1948 trouwde André met Maria Hessel. Ze kregen drie kinderen: Marleen, Paula en Marc. Marc werd burgemeester van Heuvelland na de verkiezingen van 2012.

Momenteel verblijft André in een serviceflat van het woon- en zorgcentrum St.-Medard in Wijtschate. Hij vertelt er graag over zijn kindertijd. “Als kleuter volgde ik lessen in een barak van het Koning Albertfonds op een open ruimte waar nu de GO school is. Het dak was belegd met asfaltpapier, bij warme dagen liep de teer van het dak. Om naar school te gaan, moest ik voorbij een woning waar twee bouviers waren. Telkens met schrik ben ik daar gepasseerd.”

Van de lagere school onthoudt André zich goed de spreuk Wie de roede spaart, haat zijn kind!. “Dat vertaalde zich in een draai rond uw oren en de regel op de vingers. Dit was normaal tot aan de Tweede Wereldoorlog. ‘s Zondags gingen we naar de mis, jongens en meisjes gescheiden.” Na de lagere school had André zin om onderwijzer te worden. “Ik moest echter thuis werken. Ik moest een stiel leren, in de smidse en als fietsenmaker en mecanicien. Ik trok voor een jaar ’s avonds naar de Academie in Ieper, een voorloper van de latere technische scholen. Ik volgde ook les over de grens, in Armentiers, samen met mijn broer, ‘s avonds met de tandem.”

Eerste televisietoestel

Aansluitend werd André elektricien bij de WVEM, de West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij. André deed heel wat ‘eerste’ aansluitingen in Westouter. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd André zelfstandig elektricien in Wijtschate. “Alles liep niet zo simpel gezien de oorlog, grondstoffen waren niet altijd beschikbaar.” Gelukkig veranderden de tijden en in de elektriciteitswinkel stond in 1955 de eerste tv. “De familie en buren kwamen wekelijks kijken naar Schipper naast Mathilde.” In navolging van de wereldexpo in 1958 in Brussel kwamen de gouden jaren eraan. “Ik kon twee werknemers in dienst nemen en kocht eind jaren 60 ook een bestelwagen, een Bedford. En ook een reserve om de andere te kunnen herstellen.”

De dienstwagen werd ook gebruikt om op reis te gaan naar de Ardennen, Nederland, Engeland, de Franse Rivièra en Duitsland maar ook naar Lourdes. Daar trokken André en Maria naartoe op huwelijksreis op 2 oktober 1948. “Het huwelijk vond plaats ‘s morgens om 7 uur, want we moesten de trein halen naar Lourdes.”

In mei 2017 verhuisde André met Maria naar een assistentiewoning in Wijtschate. Maria’s gezondheid liet echter niet toe nog lang thuis te blijven. Op 29 juni 2018 overleed ze. (MDN)