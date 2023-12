André (88) installeert elk jaar een ijzeren kerstster: “Goed zichtbaar voor de bestuurders op de A19”

André Lenoir (88) is een gepensioneerde landbouwer, maar hij blijft graag bezig ‘in zijn smessekotje’ in Geluveld waar hij al 20 jaar een zelfgemaakte kerstster installeert. “We hopen hem nog lang te zien.”

’t Wos were eki pufn, maar de 88-jarige André Lenoir heeft zijn ijzeren kerstster opnieuw kunnen installeren op het traditionele plekje tegen de serre achteraan de hoeve. “Zodat de bestuurders op de A19 hem goed kunnen zien”, wijst André, de derde generatie die geboren is op de familiehoeve tussen de velden van Geluveld.

Onteigening

De komst van de autosnelweg was nochtans slecht nieuws voor zijn stiel. “Door de onteigeningen waren we een derde van onze hofstee en inkomen kwijt, daarom ging André jarenlang bijklussen bij een loonwerker”, weet zijn vrouw Agnes Bouckaert (86). “Ook het geluid was geen cadeau, maar intussen zijn we het gewoon en hebben we er geen last meer van.”

Nieuwe heup

Het vele verkeer blijkt zelfs het bekijken waard. “Papa kan daar een uur op een stoel gaan zitten”, getuigt dochter Carine. “En dan weerklinkt wel eens getoeter, maar hij weet nooit van wie. Iemand die we kennen, zegt hij dan.”

Na een leven lang te hebben gerabbeld als landbouwer, loonwerker, mecanicien en smid was André toe aan een nieuwe heup en een welverdiend pensioen. “Maar hij bleef altijd bezig in zijn smessekotje achteraan de hoeve”, zegt Carine. “Papa is een uitvinder en een handigaard, die graag creatief bezig blijft.”

Sterre van Drétn

Een dikke 20 jaar terug kreeg André een idee. “Het was kerstdag en we hadden niks van verlichting, behalve onze kerstboom binnen. Daarom wou ik eens een sterre maken”, aldus André. “Ik nam een ijzer en plooide dat met behulp van een buis. Dat plooit nog gemakkelijk, en ik gebruikte nog een beetje ‘macht’ ook njé. Dan moest ik nog lassen en de ster verlichten. Ik heb er een klok op gezet, zodat de ster tegen 22 uur automatisch uitdooft.”

De ‘sterre van Drétn’ was geboren. “Of de ‘sterre van Lenoortje’, zoals hij ook wel genoemd wordt”, lacht Carine. “De ster keert elke kerstperiode terug als herkenningspunt. Vrienden die met een vrachtwagen rijden, laten ons telkens weten dat de ster weer buiten staat. We hopen hem nog lang te zien. Mijn man heeft de ster intussen nagemaakt, zodat we nu een eigen exemplaar hebben bij ons huis.”

Tegoare

“De kerstster zorgt voor extra sfeer”, vindt Agnes. “Kerstmis is altijd belangrijk geweest in onze familie. Toen onze twee dochters nog klein waren, kwamen de buren ook langs om te vieren. Intussen zijn de kinderen het huis uit en verwelkomden we drie kleinkinderen en een achterkleinkind. Eens samen zijn met iedereen, dat is vele njé.”

Recent moest André een ingreep doen aan de constructie. “Ik heb de staander van de ster ongeveer 1,20 meter ingekort, want dat weegt, hoor. De ster is nog altijd hoog genoeg, zeker vier meter. Dat is het best te zien voor de bestuurders die van Kortrijk naar Ieper rijden. Velen hebben de ster gezien en zeggen dat hij mooi is. Ik doe het voor hen, niet voor mezelf. Zolang ik kan blijf ik de kerstster installeren op onze hoeve, waar we voort gezond en tegoare bluvn.” (TP)