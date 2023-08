Andermaal actie tegen omstreden stortplaats: “Aanhoudend protest werpt vruchten af”

Na hun actie in Oostende op maandag stond sociale klimaatbeweging Climaxi dinsdagavond aan een tweede West-Vlaamse “PFAS-hotspot”: het omstreden stort van Silvamo in Kortemark. Samen met vereniging Leefbaar Groot Kortemark pleitten ze er voor extra maatregelen.

“Net als andere inwoners liet ik mijn bloed onderzoeken”, zegt Wouter Onraedt (53), lid van de vzw Leefbaar Groot Kortemark. “Mijn PFAS-gehalte is meer dan dubbel zo hoog als normaal. Dat kan het immuunsysteem verzwakken. Ons aanhoudend protest werpt vruchten af: we zien dat Silvamo voorzorgsmaatregelen neemt, maar we gaan door tot daar geen vervuild afval meer terechtkomt. Wij doen mee met de acties van Climaxi, zodat duidelijk wordt dat dit geen louter lokaal probleem is. We willen meer gehoor voor deze en gelijkaardige vervuilde sites in Vlaanderen.”

José Delanote (58) woont vlakbij de omstreden site. “Op minder dan een kilometer en dat baart me zorgen”, vertelt hij. “Ik heb eerder al gewaarschuwd voor PFAS-houdend water dat overliep in de nabijgelegen kleiputten en dan in de beek terechtkwam. Hoeveel jaren was dat al bezig? Dat kan een ramp zijn, maar we weten het niet. Volgens mij komt dat ooit in ons drinkwater terecht. Pas na onze acties wordt er meer gewerkt rond het stort en wordt die fameuze zuidflank aangelegd om vervuild water tegen te houden.”

José maakte zich ook lid van Leefbaar Groot Kortemark. “Wij hebben het geluk gehad dat we nog in een relatief mooie wereld mogen leven. We zouden beschaamd moeten zijn, als we er niet in slagen om zo’n leefwereld achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen. Hopelijk denken politici in ons land eens goed na over een beter afvalbeleid in plaats van afval gewoon in een put te gooien en toe te dekken. Dat kan nooit een oplossing zijn.”

Na Oostende en Kortemark gaat Climaxi nog actievoeren bij “PFAS-hotspots” in Oost-Vlaanderen. (TP)