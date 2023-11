Anaïs gaat verwaarloosde aapjes verzorgen in Afrika

Liefhebbers van goudgele krokante frietjes – die ook wel eens een vegan snack kunnen smaken – zullen Anaïs Van Waes nog kennen als uitbaatster van frituur Royal in de Langestraat. Toen al toonde ze zich een groot dierenliefhebber, door in haar frituur onder meer geld in te zamelen voor het Virunga National Park, en dat is ze vandaag duidelijk nog altijd.

Anaïs zegde de frituur enkele jaren geleden vaarwel en werkt nu op de dienst boekhouding van het Penitentiair Complex Brugge. “Ik heb voldoende vakantiedagen opgespaard om een maand lang bij The Vervet Monkey Foundation in Tzaneen in Zuid-Afrika te werken als vrijwilliger”, vertelt Anaïs. “Je kunt het zien als een asiel voor mishandelde of verwaarloosde blauwapen, ook wel meerkatten genoemd. In die regio zijn er veel van die apen en door de bevolking worden ze vaak gezien als ongedierte, niet veel meer dan ratten. Dus worden ze erg slecht behandeld of worden ze al dan niet bewust door auto’s aangereden. En als ze dan toch bij mensen thuis verblijven, krijgen ze vaak geen goede verzorging. In het asiel verblijven zo’n zeshonderd aapjes. Ik zal er vooral instaan voor het voederen van de aapjes en zal dus erg veel fruit moeten snijden, zoals bananen en mango’s. Baby-aapjes zonder ouders zal ik moeten voederen met de melkfles.”

Geen subsidies

“Het klinkt misschien vreemd, maar als vrijwilliger moet je betalen om er te mogen werken”, vertelt Anaïs. “Op die manier krijgen ze hun financiering rond, want de foundation krijgt geen subsidies. Je krijgt er wel logement en drie maaltijden per dag voor – steeds veganistisch, trouwens – en nu en dan zal ik een dag vrij hebben, om het land ook wat te verkennen. Eigenlijk is het idee om zoiets te gaan doen al heel lang geleden gegroeid, namelijk toen ik als jong meisje de film Gorillas in the Mist zag. Ik wilde zo graag Dian Fossey zijn (lacht).”

Anaïs hoopt dat er nog mensen zijn die haar voorbeeld zullen volgen en naar het Zuid-Afrikaanse asiel trekken. “Ze kunnen er in elk geval veel helpende handen gebruiken.” (PDV)

Je kunt de avonturen van Anaïs in Zuid-Afrika volgen op Instagram via @anais_in_zuid_afrika.