Anaël Brabants (20) mag zich Miss Tourism Benelux noemen: “Titel is me op het lijf geschreven”

Miss Fashion werd ze net niet, maar Anaël Brabants (20) ging met een mooie eretitel naar huis. Als Miss Tourism Benelux mag ze straks zowel België, Nederland en Luxemburg vertegenwoordigen op die internationale verkiezing. “Zeer spannend!”, glundert Anaël.

Eerder dit jaar was er de verkiezing Miss Fashion, die heel de Benelux beslaat. Binnen die wedstrijd zijn er nog verschillende andere subtitels te winnen. De 20-jarige Anaël uit Oostende kreeg de titel van Miss Tourism Benelux opgespeld. “Een mooie titel”, reageert ze. “Ik hou enorm veel van reizen en zou bijvoorbeeld graag eens naar Canada gaan, waar mijn tante woonde. Ik heb ook nog familie in Tenerife en studeerde humane wetenschappen in het secundair onderwijs, waar we veel leerden over andere culturen. Kortom: de titel is me op het lijf geschreven.”

“Ik mag de Benelux vertegenwoordigen op Miss Tourism World in Azië”

Momenteel studeert Anaël aan de Artevelde Hogeschool voor leerkracht in het secundair onderwijs. Die studies mag ze straks combineren met een deelname aan de internationale Miss Tourism World-verkiezing.

“Als gevolg van mijn eretitel binnen Miss Fashion mag ik straks naar Azië om België, Nederland en Luxemburg te vertegenwoordigen. Welk land het wordt? Wel, dat weten we nog niet. Aanvankelijk stond de wedstrijd in Libanon gepland, maar door de politieke spanningen wijkt de organisatie naar een ander land uit. Wat wel vastligt, is de datum: van 1 tot en met 21 februari. Iedereen kan de wedstrijd live op Facebook volgen. Vorig jaar werd de verkiezing rechtstreeks uitgezonden in honderd landen. (knipoogt) Dat kan tellen, hé. Het is ook meer dan zomaar een verkiezing. Zo steunen we tijdens ons verblijf ook lokale goede doelen en schenken we bijvoorbeeld speelgoed aan minderbedeelde kinderen en gezinnen. Kijk, als je zo’n titel draagt, heb je een stem en kan je enerzijds spreken namens een groep mensen en anderzijds gehoord worden. Mensen kijken naar je op. Die rol wil ik graag vervullen.”